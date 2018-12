17:00 Uhr

Diese Vöhringer Schule bekommt einen neuen Namen

Die Grundschule-Süd in Vöhringen heißt jetzt Uli-Wieland-Grundschule. Doch die Umbenennung sorgt für Ärger. Nicht jeder ist damit einverstanden.

Von Ursula Katharina Balken

Der Tagesordnungspunkt „Antrag der Grundschule Vöhringen-Süd auf Namensänderung“ hat eigentlich recht harmlos gewirkt. Doch in der Sitzung des Vöhringer Hauptausschusses am Montag gab es gegen die Umbenennung unerwartet Bedenken. Dennoch hat das Gremium den neuen Namen letztendlich abgesegnet. Die Südschule heißt jetzt offiziell „Uli-Wieland-Grundschule.“

Die Änderung des Namens geht auf eine Initiative von Schulleiterin Barbara Rothermel und ihrem Kollegium zurück. Vorausgegangen waren mehrere Treffen mit Lehrern, Vertretern der Wieland-Werke und dem Elternbeirat. Bei diesen Gesprächen gab es keine Einwände gegen eine Umbenennung.

Der Name geht auf einen berühmten Bergsteiger zurück

Dass die Wieland-Werke mit in die Beratungen einbezogen wurden, hat seinen Grund. Denn der Name der Schule geht auf Uli Wieland zurück, der zur Ulmer Wieland-Dynastie gehörte. Er wurde in den 1930er Jahren als Bergsteiger bekannt. 1934 unternahm er eine Expedition ins Westhimalaya zum Nanga Parbat, dem neunthöchsten Berg der Welt. Er kehrte jedoch nie zurück.

In einem Antrag an die Stadt hatte Rektorin Rothermel organisatorische Gründe für die Umbenennung geltend gemacht. Denn: Das Gebäude, in dem die Grundschule-Süd untergebracht ist, heißt Uli-Wieland-Schule. Im Schreiben der Rektorin an den Stadtrat hieß es: „Es treten immer wieder Namensunsicherheiten auf, sowohl bei Schülern, Eltern als auch Gästen, die unsere Schule besuchen. Die beiden Bezeichnungen Uli-Wieland-Schule und Grundschule Vöhringen-Süd werden vermischt oder unsere Schule wird sofort als Uli-Wieland-Grundschule bezeichnet.“ Weil in dem Gebäude auch die gleichnamige Mittelschule untergebracht ist, sei die Grundschule für viele Menschen nicht als eigenständige Institution erkennbar. Die Umbenennung sei eine sinnvolle, wertvolle Maßnahme, findet die Rektorin. Die Identifikation der Schüler, Eltern und der Stadt Vöhringen mit der Schule werde durch eine Umbenennung gestärkt und gefestigt.

Im Vöhringer Hauptausschuss regte sich Widerstand

Doch nicht alle Stadträte waren der Meinung der Rektorin. Stadtrat Werner Zanker (SPD) beispielsweise, ehemaliger Schulleiter der Uli-Wieland-Mittelschule, konnte sich für eine Umbenennung nicht begeistern.

Er kritisierte, dass eine Entscheidung für einen neuen Namen durch die Vorgespräche quasi beschlossene Sache sei. Er wäre gerne vorher informiert worden. Zudem sei er mit der Namensänderung „nicht glücklich.“ Die Uli-Wieland-Mittelschule verliere dadurch ihr Alleinstellungsmerkmal. Zustimmung zum Namenswechsel sei von ihm nicht zu erwarten, kündigte er an. Auch Stadtrat Peter Kelichhaus (FWG) hatte Bedenken. Schließlich gebe es in Vöhringen ja noch die Grundschule-Nord. Da frage sich vielleicht mancher, ob es auch eine Grundschule im Westen oder Osten gibt. Kelichhaus befürchtete, dass wegen der Namensänderung bald auch die Nordschule umbenannt werden muss.

Trotz des Widerstands war das Ergebnis der Abstimmung nach der Debatte eindeutig. Lediglich Werner Zanker blieb bei seinem Nein. Die Südschule heißt jetzt also offiziell „Uli-Wieland-Grundschule“.

Themen Folgen