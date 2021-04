Dieser Garten ist eine Vorzeige-Oase im Herzen von Schießen

Plus Rainer Schneider hat in Schießen einen artenreichen Naturgarten geschaffen. Jetzt ist der 51-Jährige Jurymitglied bei einem bayernweiten Wettbewerb.

Wenn uns Corona schon nicht reisen lässt, dann machen wir es uns eben zu Hause schön. Nach diesem Motto pflegen viele Deutsche auch während der Pandemie wie eh und je leidenschaftlich ihren Garten, einige entdecken das Gärtnern sogar neu. Rainer Schneider aus Schießen hat 2003 einen herkömmlichen Garten mit altem Obstbestand von seinem Vater geerbt und damit begonnen, den Nutzgarten zu einem farben- und artenreichen Naturgarten umzugestalten. Für Hobbygärtner ist die bunte Vielfalt bestens geeignet, um sich Anregungen für den eigenen Garten zu holen. Wie sieht der Garten aus? Hier einige Einblicke.

Rund 1600 Quadratmeter groß ist das Grundstück mit Haus und Garten am Kirchplatz in Schießen, einem Ortsteil der Gemeinde Roggenburg. In diesem Idyll lebt Rainer Schneider mit seiner Lebensgefährtin Alexandra Aumüller. "Das hier ist ein Paradies für Mensch und Natur", sagt Kreisgartenfachberater Rudolf Siehler begeistert. In einer Pressemitteilung beschreibt das Landratsamt Neu-Ulm ausführlich die Gestaltung: Die Vegetation ist demnach vitaler als in einem herkömmlichen Garten. Der Natur wird freien Lauf gelassen. Acht ausgewachsene Obstbäume (Apfel, Kirsch, Pflaume), dazu viele Dutzend Sträucher und Stauden, Wildblumen, Zwiebelpflanzen sowie Altholz als Lebensraum für Käfer, Insekten und andere Kleinlebewesen buhlen um die Gunst der Sinne.

Der Bach Schapfen war früher verroht unter dem Garten, bis dessen neuer Eigentümer Rainer Schneider den Graben freigelegt hat. Foto: Jürgen Bigelmayr/Landratsamt Neu-Ulm

Rainer Schneider lässt Wildblumen wachsen, deren Saatgut man zum Beispiel im Rahmen der Aktion "Blühende Landschaften" vom Landratsamt erhält. Durch den Garten fließt sogar ein Gewässer: Der Bach Schapfen war früher verroht unter dem Rasen, bis Rainer Schneider den Graben freigelegt hat. Der 51-jährige Informatiker, der auch Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Schießen ist, hat sich gärtnerisch intensiv gebildet. Viele Anregungen holte er sich etwa im Museumsgarten in Illertissen, beim Tag der offenen Gartentür, im Kreismustergarten in Weißenhorn sowie auf Gartenreisen - vor allem nach Großbritannien - und bei Ausstellungen, Kursen und aus der Fachliteratur.

In einer Ecke des Gartens in Schießen dürfen Wildkräuter wachsen

Rainer Schneiders an einem Hang liegender Garten ist an mehreren Stellen terrassiert. Ein Trockenbiotop mit einer Natursteinmauer hat er als Bereicherung seiner romantischen Sitzecke neben dem Haus angelegt. Dort blühen zurzeit Lenzrosen und im Laufe der warmen Monate weitere Trockenblüter. Im sogenannten "wilden Eck" werden für Tiere wertvolle Wildkräuter geduldet. In Schneiders Naturgarten wachsen und gedeihen heimische Wildpflanzen wie Jakobsleiter, Färberkamille, Astrantia und Silberblatt neben vielen anderen Kräutern. "Unter Fachleuten spricht man von einem strukturreichen, vielfältig bepflanzten Garten mit extensiver Pflege", sagt Rudolf Siehler.

Am Fuß der Schießener Pfarrkirche liegt der Naturgarten von Rainer Schneider. Im Vordergrund ist ein Trockenbeet mit Naturscheinmauer und blühenden Lenzrosen zu sehen. Foto: Jürgen Bigelmayr/Landratsamt Neu-Ulm

Bei der Pflanzenauswahl achtet Schneider immer auf die Gegebenheiten des Standorts. "Die richtige Pflanze zum richtigen Ort", fasst der Schießener zusammen. Ihm gelingt es, gestalterische Gesichtspunkte mit ökologischen Aspekten des Gartenbaus zu verbinden. Sein Garten ist im wahrsten Wortsinn lebendig. Zur Vielfalt der Pflanzen gesellt sich die Vielfalt der Tiere. Viele seltene Insekten und Vögel finden in der Oase im Herzen Schießens Lebensraum. "Heuer haben wir hier zum ersten Mal die Vogelart Mönchsgrasmücke und die Blauschwarze Holzbiene gesehen", sagt der 51-Jährige beglückt.

Gartenbesitzer können sich für den Wettbewerb "Naturgarten - Bayern blüht" anmelden

Ja, hier lässt sich’s leben, hier will der Mensch Gärtner sein. Was sein Wissen und Können angeht, hat es Rainer Schneider fast schon zum Profi gebracht. So gehört er zur Jury des Wettbewerbs "Naturgarten - Bayern blüht", an dem Gartenbesitzer aus Bayerisch-Schwaben in diesem Jahr erstmals teilnehmen können. Rainer Schneider ist Jurymitglied und Wettbewerbsteilnehmer zugleich, denn er stellt sich mit seinem Naturgarten auch den Qualitätsurteilen von "Bayern blüht". Wahres Gärtnern vergleicht er mit einer künstlerischen Tätigkeit: "Das ist wie Malen mit Blumen."

Wer sich wie Schneider am Wettbewerb "Naturgarten – Bayern blüht" anmelden möchte, kann das beim Landratsamt Neu-Ulm bei den Kreisfachberatern Rudolf Siehler (0731/7040-4307) oder Bernd Schweighofer (0731/7040-4309), über die Internetauftritte des bayerischen Gartenbau-Landesverbandes unter https://www.gartenbauvereine.org/service/gartenzertifizierung/ oder des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Schießen unter https://www.ogv-schiessen.de/#/themen/Gartenzertifizierung. (AZ)

