12:01 Uhr

Dieses Fußballspiel wird lange in Erinnerung bleiben

Der FVI hat am Dienstag gegen die Münchner Löwen verloren. Warum man beim Verein trotzdem zufrieden ist.

Von Jonathan Mayer

Mehr Menschen hat das Vöhlinstadion noch nie gesehen. Am Dienstagabend bot sich dort ein Meer aus Blau und Weiß. 4800 Zuschauer schauten sich das Spiel des FV Illertissen gegen die Münchner Löwen an. Bis auf den letzten Platz war alles ausverkauft. Trotz der Niederlage sind alle zufrieden.

Unter den zahlreichen Zuschauern auf der Tribüne war auch der Hardcore-Fan aus Tiefenbach, Martin Rapp. Er hat schon Hunderte Spiele der Löwen gesehen, doch das Spiel vom Dienstag war ein besonderes Erlebnis: „Das war ein komisches Gefühl, meinen Klub in Illertissen spielen zu sehen“, sagt er. Schließlich hätten die Löwen einmal in der Ersten Bundesliga gespielt. Mit dem Spielverlauf zeigt sich Rapp zufrieden: „Das war eine faire Angelegenheit. Allerdings hat man schon gemerkt, dass die 60er unter Druck stehen. Da ist spielerisch vieles auf der Strecke geblieben.“ Dass die Löwen das Spiel gewinnen, war Rapp schon von vornherein klar. „Ich bin schon davon ausgegangen“, sagt der Vollblutfan. Für ihn ist klar: „Der Sieg war bitter nötig. So gehen wir gestärkt ins Derby gegen München am Sonntag.“ Er persönlich hoffe auf den Aufstieg der Löwen in die dritte Liga.

Beim FVI gibt man sich derweil ebenfalls zufrieden – trotz der Niederlage. Pressesprecher Hermann Schiller sagt: „Das war ein absolutes Großereignis. Wir hatten noch nie mehr Zuschauer in unserem Stadion.“ Mit insgesamt 4800 Fans sei das Vöhlinstadion komplett ausverkauft gewesen. Auch wenn der FVI das Spiel am Ende verloren habe, so hätte man den Löwen doch gut Paroli bieten können. „Aber die zwei Unaufmerksamkeiten unsererseits haben die Löwen einfach ausgenutzt“, sagt Schiller. Während die Löwen jedoch vom Aufstieg träumen, kämpft der FVI laut Schiller um den Klassenerhalt. „In den nächsten Spielen brauchen wir zwei bis drei Punkte, damit wir das schaffen. Da bin ich aber zuversichtlich“, sagt Schiller.

Auch aus Sicht der Sicherheitskräfte war das Spiel ein voller Erfolg. Laut Franz Mayr, Chef der Illertisser Polizei, habe es keine größeren Zwischenfälle gegeben. Jedoch seien vier Personen im Zuge des Spiels festgenommen worden, drei davon wegen Rauschgiftkonsums. Ein anderer habe laut Mayr betrunken eine Polizistin beleidigt.

Ein Sorgenkind für die Polizei waren im Vorhinein die Münchner Ultras. Nicht etwa, weil die gerne mal Radau machen. „In der Regionalliga verhalten sich die meisten ruhig“, erklärt Mayr. Vielmehr habe die Polizei einen Fanmarsch durch die Stadt verhindern wollen, um das ohnehin große Verkehrsaufkommen nicht vollends ins Chaos zu stürzen. Deswegen mussten die Busse der Ultras nur 500 Meter vom Vöhlinstadion entfernt parken. Für die Polizei ging die Rechnung wohl auf: „Es gab keinen Fanmarsch“, sagt Mayr. Denn für die kurze Strecke habe es sich für die Fans wohl nicht gelohnt, ihre Fahnen auszupacken.

Themen Folgen