08:00 Uhr

Dieses Tor ist zu eng für Lastwagen

Immer wieder beschädigen große Fahrzeuge die Mauern des Bogens in Illereichen. Was der Markt Altenstadt dagegen tun will.

Von Jonathan Mayer

Der große Torbogen in Illereichen sieht mitgenommen aus: die Wände sind verkratzt, die Ecken ramponiert. Schuld daran sollen aus Sicht der Verwaltung der Marktgemeinde Altenstadt Lastwagenfahrer sein, die die Größe der Durchfahrt überschätzen und im Torbogen mit ihren Fahrzeugen stecken bleiben. Jetzt wurden im Gemeinderat Lösungsansätze diskutiert.

Bürgermeister Wolfgang Höß fand in der Angelegenheit deutliche Worte: „Vor ein paar Jahren erst wurde das Tor restauriert. Aber die Uneinsichtigkeit mancher Verkehrsteilnehmer wird einfach immer größer.“ Vor allem Lastwagenfahrer würden in Kauf nehmen, dass dieses „herausragende Baudenkmal“ beschädigt werde, wenn sie durchfahren. Und das, obwohl vor dem Tor ein Schild steht, das Sattelzügen über dreieinhalb Tonnen Gesamtgewicht die Durchfahrt verbietet. „Jeder von uns musste in der Fahrschule die Verkehrszeichen auswendig lernen. Aber manche Fahrer wollen die Schilder einfach nicht sehen“, klagte Höß.

Das Problem kommt scheinbar öfter vor. Michal Sokolowski, Mitarbeiter des Altenstadter Bauamts, verdeutlichte die Lage anhand einiger Fotos. Darauf zu sehen: Ein Fahrzeug, das sich vor wenigen Wochen beim Abbiegen im Torbogen fest gefahren hatte. „Ohne einen Radlader und die Polizei wäre der gar nicht mehr rausgekommen“, sagte Sokolowski. An der Stelle müsse sich unbedingt etwas ändern, sagte er.

Drei Lösungsansätze brachte Sokolowski ins Spiel: Eine Art Balken aus Aluminium (Kosten: 220 Euro), der in drei Metern Höhe hängen soll, könnte seiner Ansicht nach dafür sorgen, dass Lastwagen das Tor von nun an meiden. Aber auch zwei Poller für je 300 Euro, die in der Kurve montiert werden könnten, wären eine Option. Dadurch müssten die teils enormen Fahrzeuge einen größeren Bogen fahren und würden so mehr Abstand zur Mauer gewinnen.

Zuletzt brachte Sokolowski eine Begrenzung der Fahrbahn durch einen Gehweg für knapp 1200 Euro auf den Plan. Der sollte mit einer Breite von eineinhalb Metern die Straße auf knapp drei Meter reduzieren. Ein auf 14 Zentimeter erhöhter Bordstein sollte durchfahrende Großfahrzeuge zusätzlich abschrecken.

Vor allem der letzte Vorschlag stieß bei vielen Marktgemeinderäten auf Zustimmung. Rat Jochen Anders (FWG) wollte sogar einen Schritt weiter gehen: „An dem Gehweg müsste auch ein Geländer hin, sonst fahren Lastwagen einfach drüber“, sagte er. Der zweite Bürgermeister Ernst Wüst (SPD) wiederum fand eine Kombination aus Gehweg und Pollern gut. Viele der Räte forderten auch ein generelles Durchfahrtsverbot für große Fahrzeuge. In der Diskussion regte sich aber auch Widerstand. So sagte CSU-Rat Richard Möst: „Die Vorschläge bringen nichts. Das muss schon deutlich mehr umgebaut werden – und das wird teuer.“

Bürgermeister Höß sah daraufhin die Notwendigkeit für einen praktischen Versuch: Gemeinsam mit dem Bauausschuss des Marktes und einem Busunternehmen will er prüfen, wie sich große Fahrzeuge beim Abbiegen verhalten und welcher Lösungsansatz am besten scheint. Die Räte stimmten dem Vorschlag zu.

