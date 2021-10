"Abbruchfest" markiert den Start eines Wohnbauprojekts in Dietenheim

Auf dem ehemaligen Gelände der Firma Wirth in Dietenheim werden neue Wohnhäuser gebaut. Das Projekt "G hoch drei" ist ein Beitrag zur Nachverdichtung.

Mit einem „Abbruchfest“ für die Vertreterinnen und Vertreter der ausführenden Firmen und der Kommunalpolitik sowie für die Nachbarinnen und Nachbarn haben in Dietenheim die Arbeiten am Wohnbauprojekt „G³“ begonnen. Damit wird die innerstädtische Nachverdichtung gefördert. Insgesamt 2500 Quadratmeter Wohnfläche werden auf dem ehemaligen Gelände der Firma Wirth an der Ecke Garten-/Beethovenstraße entstehen. Diese teilen sich auf in je ein Ein- und ein Zweifamilienhaus sowie drei Mehrfamilienhäuser.

Ende 2023 oder Anfang 2024 sollen die Gebäude fertig sein

Tiefgarage und Außenstellplätze mit E-Auto-Ladeplatz, Kinderspielplatz, Barrierefreiheit, Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher, Gartenanteile und nicht zuletzt KfW-55-Effizienzhaus-Standard sind nur einige der Vorzüge, die angeboten werden. Kurz vor dem ersten Baggerbiss stellten sich Bürgermeister Christopher Eh, Projektleiterin Jessica Bahl, geschäftsführender Gesellschafter Johannes Völk vom Bauträger Völk Immobilien in Ulm und Harald Wirth als Vertreter der bisherigen Grundstückseigentümer dem Fotografen. Die Fertigstellung des Projekts ist zwischen Oktober 2023 und Februar 2024 vorgesehen. Näheres zu dem Bauprojekt finden Interessierte unter www.ghochdrei-dietenheim.de im Internet. (wis)

Lesen Sie dazu auch