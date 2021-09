Dietenheim

12:30 Uhr

Corona: 103 Ampeln in Dietenheimer Klassenzimmern

Eine der 103 Ampeln, die jetzt bereits in allen Gruppen- und Klassenräumen in allen Kitas und Schulen in Dietenheim und Regglisweiler stehen. Das Gerät zeigt den CO2-Gehalt in der Luft an.

Plus Zum Schuljahresstart hat Dietenheim bereits die Räume seiner Schulen und Kitas ausgestattet. Auch Lüftungsgeräte sind im Einsatz.

Von Wilhelm Schmid

Dass im Dietenheimer Gemeinderat stets eine gute Atmosphäre herrscht, ist seit Langem bekannt. In der ersten Sitzung nach der Sommerpause wurde dies sogar naturwissenschaftlich bestätigt: Eine CO 2 -Ampel, die in Schul- und Kindergartenräumen anzeigt, wann es Zeit zum Lüften ist, stand während der Sitzung in der Stadthalle ständig auf Grün, womit bestätigt war, dass nicht nur die Gesprächs-, sondern auch die Luftsituation stets gut ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen