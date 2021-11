Dietenheim

vor 38 Min.

Die Stadt Dietenheim sagt den Weihnachtsmarkt 2021 ab

Plus Die Corona-Lage veranlasst die Stadt Dietenheim dazu, 2021 doch keinen Weihnachtsmarkt auszurichten. Für Standbetreiber gibt es aber eine Alternative.

Anders als geplant wird die Stadt Dietenheim in diesem Jahr doch keinen Weihnachtsmarkt ausrichten. Über diese Entscheidung hat das Hauptamt am Dienstag in einer Pressemitteilung informiert. "Leider hat sich die Pandemie in den letzten Tagen in eine Richtung entwickelt, die die Stadtverwaltung Dietenheim veranlasst hat, den Weihnachtsmarkt ganz abzusagen", heißt es darin zur Begründung.

