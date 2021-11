Nach Räuchle-Insolvenz: Gespräche mit Interessenten an Dietenheimer Firma

Plus Wie geht es mit dem zahlungsunfähigen Autozulieferer Räuchle weiter? Der vorläufige Insolvenzverwalter nennt nächste Schritte. Ein rechtliches Problem betrifft die Mitarbeiter.

Nachdem das Dietenheimer Unternehmen Räuchle Insolvenz angemeldet hat, wird nun jemand gesucht, der den Automobilzulieferer übernehmen würde. Es gebe Interessenten, teilt der vorläufige Insolvenzverwalter mit. Die Ausgangssituation in der Firma mit 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt aber als schwierig.