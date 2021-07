Dietenheim-Regglisweiler

vor 24 Min.

Plötzlich sackte der Garten ab: Wohnhaus wird nach Erdrutsch evakuiert

In Regglisweiler hat ein Erdrutsch Teile eines Gartens und eine Terrasse mit Wintergarten mit sich gerissen.

Plus Zu einem Erdrutsch ist es im Dietenheimer Ortsteil Regglisweiler gekommen. Ein Wohnhaus wurde evakuiert, nachdem ein Teil des Grundstücks abgesackt war.

Von Wilhelm Schmid

Zu einem Erdrutsch ist es am Freitagnachmittag im Dietenheimer Ortsteil Regglisweiler (Alb-Donau-Kreis) gekommen. Davon betroffen ist ein Anwesen mit Wohnhaus, das an einem recht steilen, bewaldeten Hang oberhalb des Sportplatzes gelegen ist. Dessen Garten und Terrasse mit Wintergarten sind abgesackt und unter dem Gartenzaun hindurch nach unten gerutscht. So lief der Einsatz ab.

