Unbekannte Personen brechen in Dietenheimer Firma ein

Die Täter kamen nachts, gelangen über das Dach in das Gebäude einer Firma in Dietenheim und flexen einen Tresor auf. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Aktuell ermittelt die Polizei, wer in ein Firmengebäude in der Bürgermeister-Wiedmann-Straße in Dietenheim eingebrochen ist. Wie die Beamten mitteilen, gelangten bisher unbekannte Personen in der Nacht über das Dach des Unternehmens in das Gebäude. Eine Zeugin meldete den Einbruch um kurz vor sechs Uhr. In einem Büroraum entdeckten die Täterinnen oder die Täter einen Tresor. Die Polizei vermutet, dass sie diesen aufgeflext und das sich wohl darin enthaltene Bargeld mitgenommen haben.

Die Polizei hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung

Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und fragen jetzt:

Wer hat am Donnerstag in den Nachtstunden verdächtige Personen in der Bürgermeister-Wiedmann-Straße gesehen?

gesehen? Wer hat am Donnertag in den Nachtstunden verdächtige Fahrzeuge in der Bürgermeister-Wiedmann-Straße beobachtet?

in der beobachtet? Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. (AZ)

