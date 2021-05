Unfall auf der "Wainer Steige" bei Dietenheim: Zwei Personen verletzt

Nahe Dietenheim sind am Sonntag zwei Autos zusammengestoßen. Eine Frau musste ins Krankenhaus, der andere Fahrer konnte vor Ort behandelt werden.

Kurz nach 12 Uhr hat sich am Sonntagmittag auf der "Wainer Steige" südwestlich von Dietenheim ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach ersten Angaben der Polizei war eine Frau mit ihrem Auto der Marke Seat auf der Landesstraße 1268 - der Verlängerung des Autobahnzubringers - aus Richtung Hörenhausen kommend geradeaus in Richtung Dietenheim/ Illertissen unterwegs. An der Einmündung der von Wain her einmündenden Landesstraße 280 wollte der Fahrer eines von dort kommenden Renault Mégane die L 1268 geradeaus in Richtung der zum Neuhauser Hof führenden Straße überqueren. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Seat.

Die Feuerwehr Dietenheim leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei

Es kam zum Zusammenstoß, beide Autos blieben daraufhin parallel zueinander im Straßengraben liegen. Die Fahrerin des Seat wurde mit mittelschweren Verletzungen vom ASB-Rettungsdienst und einem Notarzt aus Orsenhausen in die Stiftungsklinik Weißenhorn gebracht. Der Fahrer des Mégane erlitt leichte Verletzungen und musste lediglich an der Unfallstelle ambulant untersucht und behandelt werden.

Die Feuerwehr Dietenheim übernahm die Verkehrsabsicherung für die polizeiliche Unfallaufnahme und leitete den Verkehr einspurig wechselweise an der Unfallstelle vorbei. Dadurch kaum es kaum zu Behinderungen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (wis)

