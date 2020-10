28.10.2020

Dietenheim dreht an der Steuerschraube

Das erwartet die Grundstücksbesitzer

Mit sechs Baugenehmigungen für private Bauvorhaben und drei Beschlüssen für Bebauungspläne war der Dietenheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ausführlich beschäftigt. Hauptthema waren aber die Steuern.

Die Bebauungspläne befassen sich mit dem „Gewerbegebiet Süd“, dem „Gewerbe- und Wohnpark Amann-Gelände“ und dem Gebiet „Hinter den Gärten Dietenheim I“. Letzteres umfasst das zentral gelegene Areal unweit von Schule und Stadthalle, wo beispielsweise der neue Kindergarten „St. Josef“ gebaut wird. Dessen Umfeld wird dadurch geregelt. Sämtliche Pläne durchlaufen nun das weitere Anhörungs- und Genehmigungsverfahren.

Ein zunächst kontrovers diskutierter Verwaltungsvorschlag befasste sich mit der Erhöhung der Grundsteuer B, also der Steuer für bebaute beziehungsweise bebaubare Grundstücke, die eine wesentliche Einnahmequelle für die Gemeinde darstellt. Hier hatte die Verwaltung darauf hingewiesen, dass der bisherige Steuersatz von 300 Prozent seit dem Jahre 2006 nicht mehr verändert worden war. Seither, so die Vorlage, seien aber erhebliche Investitionen in die städtische Infrastruktur unternommen worden, wofür es auch relativ hohe staatliche Zuschüsse gegeben habe. Solche Finanzmittel aus dem „Ausgleichsstock“ des Landes Baden-Württemberg würden aber künftig nur noch gewährt, wenn sichergestellt sei, dass die Kommunen ihre eigenen Einnahmemöglichkeiten auch weitmöglichst in Anspruch nähmen. Im Vergleich zu den aktuellen Steuersätzen im Land Baden-Württemberg (durchschnittlich 355 Prozent), in Bayern (340 Prozent) oder Umlandgemeinden wie beispielsweise in Illertissen mit 360 Prozent liege man deshalb bisher mit 300 Prozent in Dietenheim sehr günstig.

In Anbetracht der Inflationsrate seit 2006 müsste der Hebesatz nun eigentlich auf 365 Prozent erhöht werden. Die Verwaltung schlug jedoch eine moderate Annäherung an den Landesdurchschnitt vor. Diese sollte in zwei Schritten erfolgen: Ab dem Jahr 2021 zunächst auf 325 Prozent und dann ab 2023 auf 350 Prozent. Es gab zwar den Einwand, dass die jetzige Zeit nicht für Steuererhöhungen geeignet sei. Dagegen wurde aber argumentiert, dass es wohl nie eine „richtige“ Zeit für solche Maßnahmen gebe. Gegen drei Stimmen wurde der Verwaltungsvorschlag angenommen.

In seinen abschließenden Bekanntmachungen verwies Erster Bürgermeister Christopher Eh darauf, dass die im Rathaus zu erledigenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie einen erheblichen Aufwand für die Stadtverwaltung darstellten.

Während in Bayern die Gesundheitsämter auf Landkreisebene so gut wie alle diesbezüglichen Arbeiten, wie etwa die Kontaktnachverfolgung oder die Anordnung von Quarantänemaßnahmen, durchführten, seien in Baden-Württemberg hierfür die Gemeindeverwaltungen in ihrer Funktion als Ortspolizeibehörde zuständig. Diese habe somit derzeit erhebliche Mehrarbeiten zu leisten. (wis)

