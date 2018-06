vor 33 Min.

Dietenheim zieht zum dritten Mal an

Am Sonntag dreht sich in Stadt- und Sporthalle alles um nachhaltige Mode. Auch lokale Betriebe stellen aus.

Von Jonathan Mayer

Zum dritten Mal findet in diesem Jahr die Messe „Dietenheim zieht an“ statt. Am Sonntag, 10. Juni, können sich die Besucher umfassend über nachhaltige Textilproduktion informieren und dabei auch Kleidung einkaufen. Am Nachmittag beschäftigen sich mehrere Redner mit diesem Thema. Dann wartet auch ein besonderer Gast auf die Zuhörer.

Zum ersten Mal in der dreijährigen Geschichte der Messe gibt es den Veranstaltern zufolge ein Fachsymposium zum Thema „Verantwortungsvolle Unternehmensführung in der Textilwirtschaft“ in der Stadthalle. Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller wird das Gespräch begleiten. Um 14 Uhr geht es los. Drei Redner werden dann Vorträge aus ihren persönlichen Erfahrungen halten – unter anderem ist der Handel im Internet Thema. Mimi Sewaldski, Geschäftsführerin des Onlinehändlers Avocadostore, der überwiegend nachhaltige und umweltfreundlich produzierte Kleidung verkauft, hält einen Vortrag mit dem Titel „Onlineverkauf für nachhaltige Anbieter – ein Widerspruch?“.

Matthias Hebeler, Gründer der Firma Brainshirt, die vor allem Hemden aus heimischer Produktion verkauft, spricht über die Verbraucher und inwiefern ihnen nachhaltige Produktion nützt. Der Chef des Burladinger Textilunternehmens Trigema, Wolfgang Grupp, beschäftigt sich zudem mit der Bedeutung von Werten in der Unternehmensführung.

Zu den Veranstaltern der Messe gehören neben der Stadt Dietenheim auch die Hochschule Reutlingen und die Universität Ulm. Die Messe ist Teil des Forschungsprojekts „Nachhaltige Transformation der Textilwirtschaft am Standort Dietenheim“, bei dem die Forscher der beiden Hochschulen „unter aktiver Einbeziehung der Bevölkerung Lösungen und Wege für die Zukunft erarbeiten“ wollen, teilen die Veranstalter mit.

Besucher der Messe können am Sonntag ab 11 Uhr in der Sporthalle in Dietenheim an verschiedenen Ständen stöbern. Mehr als 30 Aussteller aus der Region und darüber hinaus sind laut Britta Stegen, die das Projekt an der Universität Ulm koordiniert, vertreten. Neben nachhaltig produzierter Sport- und Freizeitkleidung, Bio-Hemden und Lederwaren aus der Region wird es auch um das Mieten, Leihen und Tauschen von Kleidung gehen.

Neben dem Verkauf und der Vorträge in den beiden Hallen wird auch auf dem Platz davor einiges geboten sein: Dort gibt es laut Stegen ein kulinarisches und künstlerisches Angebot. Der Handwerker- und Gewerbeverein veranstaltet an diesem Tag zudem eine Leistungsschau in der Gemeinschaftsschule. Dort können die Besucher Fachvorträge zu unterschiedlichen Themen wie Einbrecherschutz (11 Uhr) oder Schimmelbekämpfung(13 Uhr) hören. Mit einem Kinderschminken ist außerdem etwas für die Kleinen geboten.

