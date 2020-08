vor 58 Min.

Dietenheimer Förster: "Ich weiß, wir sind hier Spielverderber"

Plus Im Wald zwischen Dietenheim und Regglisweiler wurde ein Naturpfad, den Mountainbiker und Reiter gerne nutzten, beseitigt. Die Förster erklären, warum das sein musste.

Von Franziska Wolfinger

Für Ulrich Zell ist es „totaler Wahnsinn“, was die Forstverwaltung in Dietenheim angerichtet hat. Der Pfad an der Halde und der Römerschanzen sei völlig zerstört worden, berichtet Zell, der das Ganze zunächst für das Werk von Vandalen gehalten hat.

Bis vor wenigen Wochen habe sich ein schöner Naturpfad durch den Wald zwischen Dietenheim und Regglisweiler gezogen. Auch Zell war dort regelmäßig mit seinen Kindern unterwegs. Nun wurden Brücken abgerissen und Bäume gefällt, deren Stämme jetzt den Weg blockieren. In einer Erklärung, die auf der Website der Stadt Dietenheim veröffentlicht wurde, wird die Maßnahme mit Umweltschutz begründet und damit, dass der Wald zwischen Halde und Römerschanze keine Mountainbike-Rennstrecke oder ein Pferdeparcours sei. Der Umweltschutzaspekt der Baumfällaktion erschließe sich ihm allerdings noch nicht, sagt Zell. Unverständnis herrscht bei ihm auch darüber, warum die Mountainbiker – er war selbst öfter dort mit dem Rad unterwegs – aus dem Wald verbannt werden sollen. Er spricht von einer sehr rücksichtsvollen Sportlergemeinschaft, die dort bislang unterwegs war.

Förster Kummert: "Wir sind hier Spielverderber."

Zuständig für den Staatsforst in Baden-Württemberg, zu dem das betreffende Waldstück gehört, ist die Forst BW, eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Die für dieses Revier Verantwortlichen erklären die Hintergründe der Maßnahme, die einigen Bürgern sehr missfallen hat. Bis Januar dieses Jahres war Revierleiter Mario Kummert zuständig, sein Nachfolger heißt Michael Plutowsky. Kummert sagt: „Ich weiß, dass wir hier als der große Spielverderber auftreten.“

Doch die Brücken und Mountainbikeanlagen wurden auch aus Sicherheitsgründen beseitigt. Denn das Waldstück, das bereits 2012 in ein Schutzgebiet umgewandelt wurde, ist von Totholz durchzogen. Das biete einen einzigartigen Lebensraum für viele Tiere. Für Menschen kann es allerdings schnell gefährlich werden, wenn abgestorbene Äste und Bäume abbrechen. Auch forstwirtschaftlich wird das Gebiet seit 2012 nicht mehr genutzt.

Rechtlich hat der Waldbesitzer außerdem die Verkehrssicherungspflicht, sobald es in dem Gebiet befestigte Anlagen wie Brücken mit Geländern gibt. Und das könne man in diesem Schutzgebiet schlichtweg nicht umsetzen, erklärt Kummert. Daher fiel die Entscheidung, den Pfad, der nie ein offizieller Weg war, zu beseitigen. In den vergangenen Jahren habe die Nutzung durch Mountainbiker und Reiter auch Überhand genommen. Mit der Zeit entstanden immer mehr Rampen und ähnliche selbst gebaute Hindernisse.

Reiter und Mountainbiker waren illegal unterwegs

Was außerdem nicht allen Bürgern klar sei: Reiter und Mountainbiker sind oft illegal im Forst unterwegs. Das Landeswaldgesetz gestattet zwar jedem, den Wald zur Erholung zu nutzen. Allerdings nur zu Fuß und das dann auch auf eigene Gefahr. Mit Transportmitteln wie einem Fahrrad oder einem Pferd dürfen nur befestigte Wege mit einer Mindestbreite (zwei Meter für Radfahrer, drei Meter für Reiter) genutzt werden. Dadurch, dass man das Waldstück zwischen Halde und Römerschanze für Radfahrer unattraktiv gemacht hat, sei es automatisch auch unattraktiv für Spaziergänger geworden, erklärt Kummert. Anders gehe es in diesem Fall leider nicht: „Wo man zu Fuß durchkommt, kommt auch ein Mountainbiker durch.“

Zum Problem wurde in diesem Fall auch das Internet. Denn die Mountainbike-Strecke war dadurch längst nicht mehr nur ortskundigen Freizeitsportlern aus der Region bekannt, sondern ist auch auf einigen einschlägigen Blogs zu finden. Revierleiter Michael Plutowsky hat inzwischen bei den Betreibern dieser Apps und Internetseiten um die Löschung der Strecke aus ihrem Angebot gebeten.

