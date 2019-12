vor 35 Min.

Diskussion um Pflanzkisten: Wie viel Blumenschmuck braucht Illertissen?

Sie sollen Sinnbild der Bienenstadt sein: Die Pflanztröge in Illertissen.

Die Pflanztröge in Illertissen sind in die Jahre gekommen, einige müssten erneuert werden – doch das wird rege diskutiert im Bauausschuss.

Von Sabrina Schatz

Sie schmücken Illertissen, sollen Sinnbild der Bienenstadt sein: Die Pflanztröge, in denen je nach Jahreszeit Blumen und andere Gewächse gedeihen. 69 dieser Kisten stehen im Sommer in der Innenstadt, in kühleren Monaten sind es weniger. Doch die Witterung hat Spuren hinterlassen: Fast die Hälfte der Behältnisse ist inzwischen nicht mehr ansehnlich oder beschädigt. Im Bauausschuss stand zur Diskussion, ob die Stadt die Tröge erneuern oder deren Zahl reduzieren soll. Die Meinungen gingen auseinander.

Seit 2015 werden die Pflanztröge aufgestellt, mit dem Ziel, das Stadtbild aufzuwerten und – beispielsweise durch eine geschickte Platzierung an Parkbuchten – den Verkehr zu lenken. Durch Patenschaften für einzelne Behältnisse sind etwa auch Vereine einbezogen.

Gefertigt hatte die Tröge damals der Bauhof. Die Kosten wurden mit 140 Euro für die Herstellung und 60 Euro für die Bepflanzung angegeben. Mittlerweile sind die Kisten laut Bürgermeister Jürgen Eisen ( CSU) in die Jahre gekommen. Etwa die Hälfte könnte im kommenden Jahr noch verwendet werden, die andere müsste bereits ausgetauscht werden. „34, 35 können wir nicht mehr rausstellen“, sagte Bauhofleiter Michael Kienast.

Stadt lässt sich die Pflanzkisten einiges kosten

Eine Option wäre es, wieder den Bauhof mit dem Bau neuer Kisten zu beauftragen. Die kalkulierten Kosten für Material und Arbeitszeit lägen bei rund 465 Euro pro Stück. Die Alternative ist der Kauf neuer Tröge, denen eine deutlich längere Haltbarkeit zugesprochen wird. Doch das bedeutete auch höhere Investitionen für die Anschaffung: Zwischen 670 und 1500 Euro kosten die Modelle, die Kienast im Gremium vorstellte. Bepflanzung, Pflege, Dünger, Auf- und Abbau sind noch ausgeklammert. Insgesamt werden dafür pro Trog und Jahr rund 540 Euro fällig, zeigt eine Kostenaufstellung.

„Das ist eine Rieseninvestition, das ist mir schon bewusst“, sagte Kienast. Sein Favorit wäre das Modell „Mainau“, eine Holz-Stahl-Konstruktion. Dessen Optik gefiel auch den Mitgliedern des Bauausschusses. Bezüglich des Materials differierten die Meinungen: Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne) etwa sprach sich für heimisches Holz aus, Ansgar Bauer (Freie Wähler) hingegen riet von reinen Holztrögen ab.

Ewald Ott (CSU) berichtete von einer kontroversen Diskussion innerhalb der Fraktion. Man sei zum Ergebnis gekommen, dass – mit Blick auf die Kosten – auch etwas weniger Tröge ausreichten. Dietmar Haas (CSU) sprach von einem „Beschluss ohne Not“. Rund 40 Pflanzkübel hielt er für ausreichend für die kommenden zwei Jahre. „Wir haben eine wunderschöne Baumallee, warum muss alle paar Meter ein Blumentrog stehen?“

Der Bürgermeister war anderer Ansicht: „Die Masse macht’s. Und welche Bereiche sollten wir ausklammern?“ Auch Kienast meinte, die Pflanztröge kämen erst richtig zur Geltung, wenn viele in der Innenstadt stehen. Sie stellten auch ein „I-Tüpfelchen“ für Gastronomiebetriebe mit Außenbestuhlung dar. 50 bis 55 Stück wären unter Umständen aber auch ausreichend.

age stellt sich uns nicht. Ich könnte mir schon 69 vorstellen.“ Er rechnete vor, dass die Kosten bei 20 Cent pro Einwohner und Jahr lägen – das sei der Blumenschmuck doch wert? Helga Sonntag regte an, vielleicht künftig Gewerbetreibende, die immerhin auch profitieren, einzubeziehen und an Kosten zu beteiligen.

Letztlich befürwortete das Gremium bei zwei Gegenstimmen, ausrangierte Tröge zu ersetzen. Wie die aussehen und beschaffen sein sollen, ist noch offen.

Lesen Sie außerdem:

Themen folgen