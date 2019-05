15.05.2019

Doch kein E-Auto für Kellmünz

Marktrat lehnt Angebot der LEW ab

Umweltfreundlich mit einem Elektroauto durch den Ort fahren – das ist ein Wunsch vieler Bürger. Auch in Kellmünz sollte versuchsweise ein Elektroauto zum Mieten zur Verfügung stehen. Doch daraus wird vorerst nicht.

Der Kellmünzer Marktrat hat das Angebot der LEW als ungeeignet eingestuft. Bürgermeister Michael Obst berichtete, dass es sich um ein Schnupperangebot handelte, mit dem man die E-Mobilität besser kennenlernen könne. Ein strombetriebenes Fahrzeug hätte am Kellmünzer Dorfladen stationiert werden können, dessen Mitarbeiter dann für die Verwaltung des Fahrzeugs zuständig gewesen wären. Doch wie Obst sagte, sei das Angebot der LEW nicht das, was man sich für Kellmünz gewünscht habe. Das Auto wäre nur Personen zur Verfügung gestanden, die in einem Dienst- oder Anstellungsverhältnis zur Gemeinde stehen oder im Sinne des kommunalen Gemeinwohls für die Gemeinde arbeiten.

Das Angebot der LEW war auf drei Monate ausgelegt. Rat Gerhard Steur gab zu Bedenken, dass auf die Mitarbeiter des Dorfladens viel Arbeit und Verantwortung zukäme. Marktrat Christian Saueressig hingegen sagte, vonseiten des Dorfladens wäre es einen Versuch wert gewesen. Der Bürgermeister hingegen wolle ein Angebot für alle Bürger. Bei der LEW wären es nur rund 30 Bedienstete, die mit dem Fahrzeug fahren dürften. Ein echtes Bürger-Elektroauto wäre dagegen ein weiterer Mosaikstein für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Mit dem Angebot könne man die Bürger an die E-Mobilität heranführen und den Bedarf für Car-Sharing ermitteln.

Für Ratsmitglied Norbert Zucktriegel macht Carsharing Sinn, weil ein Zweitwagen ein Vielfaches mehr kosten würde, wie ein Mietwagen, der partiell und gezielt eingesetzt werden kann. Laut Marktrat Christian Kuhn sei das vorliegende Angebot mit Blick auf Leasingkosten in Höhe von rund 360 Euro pro Monat eher zu teuer. Bei vier Gegenstimmen fasste das Ratsgremium den Beschluss, die Verwaltung mit der Einholung von weiteren Carsharing-Angeboten zu beauftragen.

