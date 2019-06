Dorferneuerung in Jedesheim: Diese Grasbüschel ärgern die Bürger

Plus Nicht alle Jedesheimer sind mit der Dorferneuerung zufrieden. Wegen der neuen Verkehrsführung und wegen Unkraut zwischen Pflastersteinen wird Kritik laut.

Beim Thema Dorferneuerung kochen die Emotionen in Jedesheim hoch. Ein Teil der Maßnahmen, etwa die Neugestaltung der Bayernstraße, ist bereits abgeschlossen. Doch zufrieden sind mit dem Ergebnis lange nicht alle im Ort, wie sich bei der Bürgerversammlung in Jedesheim zeigte. Philipp Jans sprach als Vertreter einer Gruppe von Bürgern eine ganze Reihe von Problemen an – Beobachtungen, die manche Jedesheimer gemacht haben und die sie den Verantwortlichen für die künftigen Arbeiten mit auf den Weg geben wollen.

So stand zum Beispiel die neue Verkehrsführung in der Kritik. Der neue Asphaltbelag sorge zwar für weniger Verkehrslärm, doch ansonsten fassen gerade junge Fahrer die neue Straße als Einladung zum Kurvenschneiden auf, sagte Jans. Vor allem die Kurve, in der die Bayernstraße zur Bergenstetter Straße wird, sei gefährlich. In Jedesheim werde zum Teil angezweifelt, ob die Verkehrssicherheit auf der neu gestalteten Straße insgesamt wirklich erhöht worden sei, so Jans.

Dorferneuerung in Jedesheim: Gras auf neu gepflasterten Gehweg wird bemängelt

Bemängelt wurde unter anderem auch, dass aus den Fugen im neu gepflasterten Gehweg bereits Gras wächst. Auch über den Samenflug der frisch gepflanzten Ahornbäume ärgern sich manche. Die Bürger würden sich laut Jans weiter fragen, ob der Schotterrasen auf Dauer wirklich zielführend ist und ob es nicht irgendwann Probleme mit der Wasserableitung geben könnte.

Auf Unverständnis stießen diese Anmerkungen bei der Vorstandschaft der Dorferneuerung. Das sind ebenfalls Jedesheimer Bürger, die sich ehrenamtlich in dieser Sache engagieren und gemeinsam mit dem Amt für ländliche Entwicklung in Krumbach und dem Planungsbüro Lars Consult die Baumaßnahmen besprechen, planen und die Durchführung begleiten. So ärgerte sich der Vorsitzende Anton Vogt etwa darüber, dass sich manche Bürger – trotz sehr vieler Möglichkeiten, sich selbst in den Prozess einzubringen – erst im Nachhinein beklagen. Dass all die Probleme und Fragen, die bereits im Mai bei einem internen Treffen besprochen und geklärt wurden, bei der Bürgerversammlung öffentlich auf den Tisch kamen, bezeichnete er als Hetze gegen die Dorferneuerung.

Das wiederum wollte Jans nicht auf sich sitzen lassen. Er betonte, dass seine Anmerkungen sicher kein persönlicher Angriff auf die Vorstandschaft seien: „Ich will nicht, dass es so rüberkommt, als ob der Vorstandschaft die Schuld an irgendwas zugeschoben wird.“ Dass bei der Bürgerversammlung noch mal über die Themen gesprochen werden solle, sei von Anfang an vereinbart gewesen.

Der Zwist um die Dorferneuerung scheint sich durch den Ort zu ziehen. Von rund 20 der etwa 100 Besucher der Bürgerversammlung bekam Jans Vortrag kräftigen Applaus. Andere Jedesheimer solidarisierten sich dafür mit Anton Vogt.

Auch der alte Lindenbaum ist Thema

Planer Lothar Beck erklärte die kritisierten Sachverhalte. Zum Thema Verkehrssicherheit sagte er: „Wer rasen will, macht das immer.“ An der angesprochenen Stelle könne man seiner Ansicht guten Gewissens allerdings nicht schnell fahren. Er räumte aber ein, dass die optimale Straßenführung möglicherweise anders aussehen würde. Doch beim Bauen im Bestand sei der Planer schlicht an gewisse Vorgaben gebunden. Das Gras im Gehweg sei nicht auf einen Baumangel zurückzuführen. Es entsteht, weil beispielsweise Wind Samen in die Fugen trägt. Die gehen dann auf, wenn der Weg eher selten genutzt werde. Es seien aber bereits Möglichkeiten besprochen worden, wie man dagegen vorgehen könnte. Zum Thema Schotterrasen sagte er, dass es dabei anfangs tatsächlich ein Problem gab, weil zu wenig Humus im Boden war. Doch gemeinsam mit dem örtlichen Gartenbauverein habe man nachgearbeitet.

Der alte Lindenbaum, der im Zuge der Dorferneuerung gefällt werden soll, war ebenfalls Thema. Jutta Faulhaber bemängelte, dass gerade die Bienenstadt Illertissen einen solchen Baum nicht einfach ummachen könne. Sie wünschte sich eine Umpflanzung, die laut Experten jedoch teuer wäre und womöglich gar nicht klappen würde. Laut Planer Beck müsse man abwägen: Es stehe die einmalige Chance, den Verkehr in Jedesheim neu zu regeln gegen einen Baum. Für eine ausreichende Ersatzpflanzung soll natürlich gesorgt werden.

Auch die mittlerweile abgeschafften Straßenausbaubeiträge waren Thema. Die Anlieger wünschen sich eine faire Lösung, für den Fall, dass sie von der Härtefallregelung der bayerischen Landesregierung nicht betroffen wären. Doch auch bei der Stadt weiß noch niemand, wie diese Härtefallregelung genau aussehen wird. Kämmerer Markus Weiß stellte in Aussicht, die Jedesheimer sobald wie möglich zu informieren und gegebenenfalls auch bei den Anträgen zu unterstützen.

