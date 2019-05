vor 18 Min.

Dorfrocker-Konzert in Buch war ein Erfolg

Die Partyband Dorfrocker war einmal mehr zu Gast im Rothtal. Und es war nicht der letzte Auftritt der Musiker in der Region in diesem Jahr.

Die Partyband Dorfrocker war einmal mehr zu Gast im Rothtal. Seit die Musiker aus Franken im vergangenen Jahr – wegen der großen Nachfrage – gleich zweimal in Oberroth aufgetreten sind, kommen sie gern in die Region zurück. Heuer spielen sie in Buch, Bellenberg und Olgishofen.

Doch obwohl die drei Brüder so häufig in der Region auftreten, ist die Nachfrage nach Tickets hoch. Es gibt wohl einige Fans, die immer wieder zum Konzert kommen. Manuel Schrapp hat den Auftritt kürzlich in der Rothtalhalle in Buch organisiert. Der örtliche Sportverein feierte sein 160-jähriges Bestehen und hat in diesem Rahmen auch die Dorfrocker zum Konzert eingeladen. Und obwohl die Tickets nicht restlos ausverkauft waren, ist Organisator Schrapp zufrieden. Etwas mehr als 600 Leute waren gekommen, um die Band zu hören.

Dorfrocker spielen im Juli in Bellenberg

„Viel mehr würden ohnehin nicht in der Rothtalhalle passen“, erklärt Schrapp. Ob es so ein Konzert irgendwann wieder geben wird, kann er noch nicht bestätigen. Nun, da Kontakt zu der Band besteht, sei es zumindest vorstellbar, dass die Dorfrocker irgendwann wieder in Buch spielen. (az)

Die nächsten Gelegenheiten, die Dorfrocker in der Region zu sehen, sind am Samstag, 13. Juli, in Bellenberg. In Olgishofen spielt die Band anlässlich des Bezirksmusikfests am Samstag, 6. Juni.

Mehr zum geplanten Auftritt der Dorfrocker in Bellenberg, lesen Sie hier: Auch Bellenberg setzt auf die Dorfrocker

