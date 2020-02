13:02 Uhr

Dorfstraße in Au ist bis Ende April gesperrt

In Au wird weiter gebaut.

Die Arbeiten an der Straße gehen diese Woche weiter. Für Fußgänger und Anlieger soll der Weg so weit wie möglich frei bleiben.

Die Stadt Illertissen hat am Montag darüber informiert, dass die bereits im letzten Jahr begonnenen Arbeiten zur Grundinstandsetzung der Dorfstraße in Au, fortgeführt werden. Ab dieser Woche bis voraussichtlich Ende April wird deshalb die Dorfstraße im Bereich zwischen nördlich der Einmündung Lange Straße (bei Dorfstraße Hausnummer 51) bis einschließlich Einmündung der Heinrich-Mack-Straße vollständig für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Die Aufrechterhaltung des Fußgängerverkehrs sowie die Zufahrtsmöglichkeit für die Anlieger zu ihren Grundstücken werde sichergestellt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Im Zuge dieser Maßnahme könne die in der Dorfstraße befindliche Bushaltestelle nicht mehr angefahren werden. Es wird eine Ersatzbushaltestelle in der Gartenstraße eingerichtet. Ebenfalls wird die Haltestelle vor der Karl-August-Forster-Grundschule zur Kreuzung Fasanenweg/Josef-Forster-Straße hin verlegt.

Der Anliegerverkehr soll bestmöglich ermöglicht werden. Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer und insbesondere auch die Anlieger um Verständnis für die durch diese Baumaßnahme auftretenden Beeinträchtigungen. (az)

Für weitere Auskünfte steht das Tiefbauamt der Stadt Illertissen, Werner Neudecker, unter der Telefonnummer 07303/172-31, zur Verfügung.

Lesen Sie aus Au außerdem: