12.06.2020

Dracula, Bayerische Rauhnacht und die Reise der Verlorenen

Die Stadt Vöhringen startet ins neue Kulturjahr. Vielseitigkeit bestimmt das Aboprogramm

Von Ursula KAtharina Balken

Trotz Corona und den damit verbundenen Einschränkungen startet die Stadt Vöhringen mit Mut und Zuversicht in die neue Theatersaison. Wie immer erwartet die Zuschauer eine Melange aus Comedy, Ballett und Theater mit anspruchsvollem Hintergrund.

Im Hinblick auf die Corona-Krise, die kulturelle Veranstaltungen bis jetzt noch nicht einmal auf Sparflamme möglich machten, hat die Stadt sich etwas Besonderes einfallen lassen. „Es wird ein Abo-Kauf ohne Risiko sein“, sagt Bürgermeister Michael Neher, der das siebenteilige Programm mit Kulturamtsleiterin Anette Netter jetzt vorgestellt hat. „Wir haben alles ausgeschöpft, um den Start in die neue Theaterzeit auch unter anderen Bedingungen möglich zu machen“, betont Neher.

Die erste Vorstellung findet am Samstag, 17. Oktober mit „Dracula, Vampire & Hexen“ statt. Der Abo-Verkauf startet am Montag, 15. Juni, von 8 Uhr an im Rathaus und endet am Freitag, 3. Juli. Anmeldungen sind auch telefonisch möglich.

Sollte es jedoch wegen Corona im Herbst doch noch nicht möglich sein, Veranstaltungen im Kulturzentrum mit der entsprechenden Besucherzahl durchzuführen, wird die Abo-Gebühr auch nicht fällig. Je nachdem wird das Abonnement in ein verkleinertes Abo umgewandelt und der Preis minimiert.

Das Programm:

„Dracula, Vampire, Hexen & Co.“

Solistin Rebecca Siemoneit, die Barum-Liveband mischen die Höhepunkte der Musicals „Tanz der Vampire“, „Phantom der Oper“ und anderen zu einem Medley bekannter Melodien.

„Etta’s Saloon“

Sechs Jahrzehnte Country Musik, dabei wird gesungen, getanzt, gejodelt und virtuos gefiedelt.

„Bayerische Rauhnacht“

Preisgekröntes Musiktheater über die Nächte der Wintersonnenwende voller Mystik und Magie, ein humorvoller Abend mit der Musik von Schariwari.

„Das Regenauer-Kuch-Projekt“

Dabei wird’s fränkisch. Nürnbergs bekannter Kabarettist, Bernd Regenauer, und der Weltmeister der Zauberkunst und Magie, Christoph Kuch, haben sich zu einem magischen Kabarett zusammengefunden.

„History of Rock’n’ Roll“

Die musikalische Entwicklung des Rock´n´Roll wird von der Band „Boogie Pilots“ in einer mitreißenden Show erzählt.

Dieses Schauspiel vom Topstar der derzeitigen Literaturszene, Daniel Kehlmann, geschrieben, basiert auf einer wahren Begebenheit. Die M/S St. Louis hat Menschen an Bord, die in ihrer Heimat unerwünscht sind, aber dort, wo sie hinwollen, auch.

Die aufwendig inszenierte Musical-Komödie erzählt die Geschichte der gleichnamigen Cartoon- und Filmserie aus den 90er Jahren.

Bevor aber die neue Spielzeit startet, wird am Freitag, 2. Oktober, 20 Uhr, das abgesagte Ballett „Die Insel der Vergessenen“ nachgeholt, das am 14. März stattfinden sollte.

Das Vöhringer Kultur-Abo umfasst die aufgeführten sieben Veranstaltungen und bietet viele Vorteile: feste Sitzplätze für alle Aufführungen, einen Preisnachlass von bis zu 35 Prozent im Vergleich zum Kauf von Einzelkarten, keine Vorbestellungen und kein Warten an der Abendkasse. Das Abo ist übertragbar, das bedeutet, wer bei einer Vorstellung verhindert ist, kann seinen Abo-Ausweis jederzeit an Freunde und Bekannte weitergeben.

Und noch etwas hat die Stadt für junge Menschen in petto. Für Jugendliche bis 27 Jahre bietet die Stadt Vöhringen zum Preis von 33 Euro die Auswahl von drei Veranstaltungen als Schnupper-Abo an. Der freie Verkauf von Karten für einzelne Veranstaltungen beginnt am 1. August. Weitere Informationen und das komplette Programm gibt es im Vöhringer Rathaus, Kulturamt, Telefon: 07306/9622-70.

Themen folgen