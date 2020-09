vor 38 Min.

Drei Verletzte nach schwerem Autounfall bei Altenstadt

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Altenstadt wurden in der Nacht zum Samstag, 26.9.2020, drei Menschen verletzt.

Nahe der bayerischen Grenze sind am Freitagabend zwei Autos zusammengestoßen. Der mutmaßliche Unfallverursacher ist leicht verletzt, schlimmer hat es die Insassen des anderen Fahrzeugs getroffen.

Von Wilhelm Schmid

Zwei schwer und ein leicht Verletzter sowie zwei Autos mit Totalschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagabend gegen 20.20 Uhr im Landkreis Biberach nahe der bayerischen Grenze ereignete. Der Unfallort lag etwa dreihundert Meter von der Landesgrenze nahe der Illerbrücke bei Altenstadt im Landkreis Neu-Ulm entfernt.

Wie die Polizei ermittelte, war ein 55-Jähriger mit seinem Nissan-PKW von Sinningen, einem Ortsteil von Kirchberg an der Iller kommend in Richtung Norden unterwegs. An der Einmündung auf die Kreisstraße K 7594 missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt eines von der L 260 in Richtung Altenstadt fahrenden Peugeot-Pkw. Der Nissan prallte in die Beifahrerseite des Peugeot. Beide Fahrzeuge wurden etwa dreißig Meter weit in das angrenzende Feld geschleudert, wobei sie einen großen Baum nur knapp verfehlten.

Unfall bei Altenstadt: Zwei Menschen schwer verletzt

Der 23-jährige Peugeot-Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer erlitten dabei schwere Verletzungen; der Nissanfahrer wurde leicht verletzt. Alle drei wurden zunächst vom „HvO – Helfer vor Ort“-Dienst erstversorgt, ehe der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und der Notarzt eintrafen. Die Verletzten wurden nach erster Behandlung am Unfallort in umliegende Kliniken eingeliefert.

Die Feuerwehren Kirchberg und Sinningen übernahmen die Verkehrsabsicherung und die Ausleuchtung der Unfallstelle für die polizeilichen Ermittlungen; hydraulisches Rettungsgerät musste nicht eingesetzt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei mit rund 15.000 Euro angegeben. Die Straße Altenstadt – Oberbalzheim war für mehr als eine Stunde gesperrt.

