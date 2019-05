15:30 Uhr

Dreimal Unfallflucht in Illertissen: Mehrere Tausend Euro Schaden

Die Polizei ermittelt in mehreren Fahrerfluchten in Illertissen.

Nachdem mehrere Unfallverursacher einfach davon gefahren sind, sucht die Polizei nun Zeugen.

In den vergangenen Tagen ist es in Illertissen zu mehreren Unfallfluchten gekommen. Die Polizei sucht in allen drei Fällen Zeugen. Hinweise nimmt die Inspektion in Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen:

Am Dienstag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 18 hat ein unbekannter Fahrzeugführer den Metallzaun eines Wohnanwesens in der Memminger Straße beschädigt. Dadurch wurde ein Feld des Zaunes erheblich in Mitleidenschaft gezogen, sodass laut Polizei ein Schaden von geschätzten 1000 Euro entstand.

Ebenfalls am Dienstag, gegen 20.45 Uhr, ist ein 56-jähriger Autofahrer den Unteren Graben in Richtung Krankenhaus entlang gefahren. Dabei kam dem Mann ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen, welches mittig auf der Straße fuhr. Der 56-Jährige musste nach rechts ausweichen und touchierte ein geparktes Auto. Der Unfallverursacher hielt kurz an, fuhr dann aber unvermittelt davon. Den Schaden schätzt die Polizei in diesem Fall auf 3500 Euro.

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist am Donnerstag, 2. Februar, in der Zeit zwischen 8 und 15.30 Uhr ein geparkter blauer VW Polo im Bereich der Lerchenstraßen angefahren worden. Ein unbekannter Unfallverursacher touchierte das Fahrzeug am linken vorderen Kotflügel und verursachte so einen Schaden von geschätzten 500 Euro. (az)

