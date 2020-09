18:00 Uhr

Dreister Dieb klaut Diesel von der Tankstelle

Rund ums Auto gab es viel Arbeit für die Polizei: Ein Diebstahl glückte nicht, ein anderer Täter war erfolgreicher. Er entwendete erst Kennzeichen, dann Diesel.

Die Illertisser Polizei hatte kürzlich einiges zu tun mit Diebstählen und versuchten Diebstählen rund ums Auto.

In Bellenberg hat wohl ein bislang unbekannter Täter versucht, ein Auto zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Mittwochvormittag, gegen 11.15 Uhr. Der Täter wollte den Wagen von einem Firmengelände in der Werkstraße entwenden. Ein Mitarbeiter konnte das allerdings verhindern. Als der Mann plötzlich ein verdächtiges Geräusch hörte und nach dem Rechten sah, entdeckte er einen weißen VW Polo. Das Auto stand mit laufendem Motor in einem angrenzenden Gebüsch, wo es an einem Baum zum Halten kam. Der Zeuge konnte den unbekannten Täter über die Bahngleise flüchten sehen.

So sieht der Verdächtige aus

Der Verdächtige wird von der Polizei wie folgt beschrieben: männlich, etwa 180 Zentimeter groß, lockige nackenlange Haare und bekleidet mit grauer Jogginghose, schwarzem T-Shirt sowie auffälligen weißen Turnschuhen. Der VW Polo wurde mit dem Originalzündschlüssel gefahren. Dieser befand sich im Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Nur einige Stunden zuvor, gegen 6 Uhr morgens, hat ein nicht weniger dreister Täter Diesel gestohlen. Auch das teilt die Polizei mit. Der Mann fuhr mit seinem VW Passat an einer Tankstelle in der Memminger Straße in Illertissen vor. Dort betankte er den Wagen mit Treibstoff im Wert von 70 Euro. Anschließend betrat er den Verkaufsraum und ließ sich noch Waren im Wert von 87 Euro geben. An der Kasse täuschte er vor, seinen Geldbeutel im Fahrzeug vergessen zu haben. Er verließ den Ladenbereich und fuhr anschließend einfach davon.

Täter fuhr mit gestohlenen Nummernschildern vor

Auf einer Videoaufzeichnung waren die Kennzeichen des Tatfahrzeugs zu sehen. Die verständigten Polizeibeamten stellten im Zuge ihrer Ermittlungen allerdings schnell fest, dass diese Kennzeichen gestohlen waren. Es stellte sich heraus, dass die Nummernschilder zuvor in Bellenberg in der Falkenstraße von einem Wagen der Marke Mini entwendet worden waren. An dem Mini wiederum waren Kennzeichen angebracht worden, die von einem Diebstahl vom 5. September in Kempten stammten. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. (az)

Hinweise nehmen die Beamten der Polizeiinspektion in Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

Lesen Sie auch:

25-Jähriger greift sich mehrfach in die Badehose

Unfall beim Sägen: Hubschrauber bringt Verletzten ins Krankenhaus

Themen folgen