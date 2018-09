21:01 Uhr

Dreister Schrottdieb fährt mit Beute am Chef vorbei

Insgesamt wurden bis zu 600 Kilogramm Buntmetall gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Ziemlich unverfroren ist nach Angaben der Polizei ein Buntmetall-Dieb am Montag in Neu-Ulm vorgegangen. Mit seinem Auto fuhr er zur Mittagszeit auf das Gelände einer Firma für Rollladentechnik in der Finninger Straße, lud Alu-Schrott im Wert von circa 200 Euro ein und verließ wegen seiner sperrigen Beute sogar mit offenem Kofferraum das Gelände.

Dabei fuhr er am Geschäftsführer vorbei, der das Kennzeichen notieren und der Polizei mitteilen konnte. Die sofortige Fahndung nach dem Mazda mit Neu-Ulmer Ausfuhrkennzeichen verlief negativ.

Der Dieb wird als Südländer mit schütterem Haar und Schnauzbart beschrieben. Er soll zwischen 35 und 45 Jahre alt gewesen sein. Über die Zulassungsstelle konnte als Halter des Kennzeichens ein 40 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Bulgarien ermittelt werden.

Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass bei der Firma im Verlauf des Jahres bereits mehrere Buntmetalldiebstähle in einer Gesamtmenge von bis zu 600 Kilogramm vorgekommen sind, bislang aber nicht angezeigt wurden.

