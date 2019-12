vor 45 Min.

Drogen: Polizei durchsucht Wohnungen

Vier Personen bei Razzia in der Region vorläufig festgenommen

Drogenrazzia in den frühen Morgenstunden: Polizisten haben gestern insgesamt zehn Wohnungen in den Landkreisen Unterallgäu und Neu-Ulm sowie in Memmingen durchsucht – und sind dabei fündig geworden: Wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist, stellten die Beamten unter anderem Haschisch, Marihuana und Amphetamine im zweistelligen Grammbereich sicher. Auch Rauschgiftutensilien und mutmaßliche Drogengelder im vierstelligen Eurobe-reich seien beschlagnahmt worden, heißt es weiter.

Vier Personen seien vorläufig festgenommen worden – mittlerweile befänden sie sich aber wieder auf freiem Fuß. Gegen die von den Durchsuchungen Betroffenen würden nun Strafanzeigen erstattet: Unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem illegalen Handel mit Drogen.

Im Zuge des Polizeieinsatzes wurde von der Illertisser Inspektion zudem eine 21-jährige Autofahrerin angehalten, die unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer ihres Fahrzeugs saß. Laut Polizeibericht muss sie nun mit einer empfindlichen Bußgeldanzeige und einem Fahrverbot rechnen.

An dem Einsatz waren mehr als vierzig Beamte verschiedener Dienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West beteiligt, darunter auch Diensthundeführer mit Rauschgiftspürhunden. Die Durchsuchungen dauerten bis in den späten Vormittag an. (az)

