vor 16 Min.

Drogenfund in Illertissen: Mann hat Joint in seiner Tasche

Polizisten kontrollierten gestern einen Mann im Bahnhofsbereich in Illertissen.

Die Personenkontrolle eines 27-Jährigen in Illertissen brachte Unerwartetes zu Tage: Polizisten fanden einen Joint in seiner Tasche. Was den Mann nun erwartet.

Drogenaufgriff in Illertissen: Bei der Durchsuchung eines Mannes im Bahnhofsbereich wurden Beamte der Polizeiinspektion Illertissen fündig. Bei der Kontrolle, die am Donnerstag gegen 10 Uhr durchgeführt wurde, fanden die Polizisten einen Joint, den der 27-Jährige in seiner Tasche mitführte. Laut Polizeiangaben erhält der Mann nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. Seinen Joint durfte er nicht behalten. (AZ)

