Drogenfund in Untereichen bestätigt

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen sagt, dass Drogen in einem Anwesen in Untereichen gefunden wurden. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern aber noch an.

Mehrere Fahrzeuge der Polizei, die Feuerwehr und auch ein Helikopter sind am Dienstag in Untereichen im Einsatz gewesen und haben – wie berichtet – für Aufsehen gesorgt. Bisher war nur aus unbestätigten Informationen unserer Redaktion bekannt, dass es sich dabei um eine Drogenrazzia gehandelt haben könnte. Ein Sprecher der Memminger Staatsanwaltschaft bestätigte nun diese ersten Erkenntnisse. Eine Drogenrazzia in Untereichen?

Wie er gestern auf Nachfrage sagte, wurde tatsächlich ein Anwesen in Untereichen nach Drogen durchsucht. Die Beamten seien dort auch fündig geworden. Mehr wollte er allerdings noch nicht bekannt geben, schließlich laufen die Ermittlungen noch.

Entwarnung gab es am Mittwoch

Entwarnung für die Untereicher gab es bereits Mitte der Woche: Am Mittwoch teilte ein Sprecher der Kriminalpolizei Neu-Ulm mit, dass zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden habe. Einige Leser hatten sich zuvor an unsere Redaktion gewandt und nachgehakt, was hinter dem großen Polizeiaufgebot in Untereichen gesteckt hatte. (az)

