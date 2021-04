Drogenkonsum: Autofahrer bekommt es mit Polizei zu tun

Ein Autofahrer gerät in Altenstadt in eine Verkehrskontrolle - und macht sich verdächtig.

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend im Grenzweg in Altenstadt von der Polizei kontrolliert worden. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Der junge Mann verweigerte einen Drogenschnelltest, räumte allerdings den Konsum von Marihuana ein. Das Rauschmittel werde ihm jedoch aus medizinischen Gründen ärztlich verordnet, gab er laut Polizeibericht an. Bei der näheren Abklärung dieser Einwände ergaben sich offenbar Unstimmigkeiten: Es sei noch unklar, ob der 23-Jährige das Marihuana tatsächlich von einem Arzt verschrieben bekommt und aus medizinischen Gründen konsumiert, so die Beamten. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Sollte sich der Verdacht erhärten, erwarten den Mann ein Bußgeld und ein Fahrverbot. (AZ)

