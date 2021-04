E-Bike-Fahrer wird bei Sturz in Weißenhorn schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer in Weißenhorn hat wohl einen Pedelecfahrer übersehen. Die beiden kollidieren. Einer erleidet bei dem Sturz schwere Verletzungen.

Zwei Radfahrer sind am Dienstag in Weißenhorn kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 62-jähriger Mann gegen 16.15 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg entlang der Ulmer Straße stadteinwärts. Zur gleichen Zeit wollte ein 40-Jähriger mit seinem Fahrrad von der Straße Am Eisenbahnweiher nach rechts auf den Radweg an der Ulmer Straße einbiegen. Dabei missachtete er wohl die Vorfahrt des Pedelecfahrers und es kam zum Zusammenstoß.

Pedelecfahrer verletzt sich schwer

Der 62-Jährige wurde durch den Sturz schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. An den Fahrrädern entstand ein Gesamtschaden von rund 150 Euro. Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt ist, sollen sich mögliche Zeugen unter der Nummer 07309/96550 bei der Polizei Weißenhorn melden. (AZ)

