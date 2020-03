15:00 Uhr

E-Bike-Fahrerin stößt mit Auto zusammen

Ein Autofahrer hat am Montagmorgen in Illertissen eine E-Bike-Fahrerin übersehen. Die junge Frau wurde leicht verletzt.

Bei einem Unfall in Illertissen wird eine Frau leicht verletzt. Die Radlerin war nach Angaben der Polizei dunkel gekleidet und ohne Licht unterwegs.

Leichte Verletzungen hat sich eine Fahrradfahrerin am Montagmorgen bei einem Unfall in Illertissen zugezogen. Sie kollidierte in der Siemensstraße mit einem Auto.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 58 Jahre alte Fahrzeuglenker dort in östlicher Richtung. Als er nach links auf ein Firmengelände einbiegen wollte, übersah er eine entgegenkommende E-Bike-Fahrerin. Die 20-Jährige war nach Polizeiangaben gänzlich dunkel gekleidet und ohne Licht unterwegs gewesen. Sie wurde nach dem Zusammenstoß in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden, der bei den Unfall entstand, beläuft sich auf etwa 2000 Euro. (az)

