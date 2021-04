E-Roller-Fahrer hatte in Vöhringen vier Joints in der Tasche

Die Polizei hat in Vöhringen einen berauschten Fahrer eines Elektrorollers kontrolliert. Auch in seiner Wohnung wurden die Beamten fündig.

Beamten der Polizei Illertissen stieg bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines E-Roller-Fahrers in der Ulmer Straße in Vöhringen ein verdächtiger Geruch in die Nase. Auf Nachfrage äußerte der 46-Jährige, dass er etwa eine Stunde vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert habe, so die Polizei. Die folgende Durchsuchung des Mannes förderte vier fertiggedrehte Joints mit Marihuana zutage.

Wohnung durchsucht: Das fanden die Beamten bei dem Vöhringer

Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Schließlich durchsuchten die Beamten die Wohnung des 46-Jährigen nach weiteren Betäubungsmitteln. Dabei fanden sie diverse verbotene Substanzen in teilweise nicht unerheblichen Mengen. Sowohl die besagten vier Joints als auch die in der Wohnung befindlichen Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Auf den Mann kommen nun mehreren Strafanzeigen zu. (AZ)

Lesen Sie auch: