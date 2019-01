Eberhard Aspacher brachte die Sterneküche ins Illertal

Plus Spitzenkoch Aspacher setzte und setzt sich nicht nur kulinarisch für die Region ein. Jetzt ist er im Ruhestand. Doch ganz ohne am Herd zu stehen, geht es nicht.

Mit dem seit Jahrzehnten in Illereichen ansässigen Eberhard Aspacher ging zum Jahreswechsel einer der renommiertesten Spitzenköche Deutschlands in den Ruhestand. Wie kaum ein anderer hat der gebürtige Backnanger, stets unterstützt von seiner Ehefrau Renate, die Spitzengastronomie in der Region und darüber hinaus geprägt. Nun wird er siebzig, freut sich zunächst auf „drei bis vier Monate kreative Pause“ mit viel Zeit für seine Enkelkinder und blickt mit Freude auf mehr als fünfzig Jahre erfolgreiches Berufsleben zurück.

In den 80ern erhielt sein Illereicher Restaurant einen Michelin-Stern

Als damals jüngster Küchenmeister Deutschlands hatte Aspacher nach diversen Stationen im In- und Ausland 1974 im Maritim Gelsenkirchen begonnen, war von 1976 bis 1982 Küchenchef im Ulmer Bundesbahnhotel und eröffnete 1982 sein erstes eigenes Lokal in Weyhausen bei Wolfsburg. Dann entdeckte er das ehemalige Schloss in Illereichen und entwickelte dort im „Landhotel Schlosswirtschaft“ das weitum bekannte Spitzenrestaurant. Schon 1984 wurde es mit einem Michelin-Stern geehrt – eine Auszeichnung, die in den folgenden Jahren immer wieder bestätigt wurde. Auch andere Restaurantführer belohnten die Kochkunst, die in den historischen Gemäuern zu Illereichen gepflegt wurde, mit sehr guten Noten.

Nicht nur Ehefrau Renate, sondern auch eine von dem Spitzenkoch als „sensationell“ gelobte „Brigade“, wie man im Fach die Angestellten in der Küche nennt, trugen ihren Teil zu diesem Erfolg bei. „Wir waren immer eine eingeschworene Gemeinschaft“, sagt Aspacher rückblickend. Auf den heute viel beklagten Fachkräftemangel

in der Gastronomie angesprochen, verweist der Koch, der mehr als 500 junge Leute ausgebildet hat, darauf, dass er stets auf gute Bezahlung sowie korrekte Arbeits- und Freizeitbedingungen geachtet hat. Dennoch: Wer bei ihm eine Lehre begann, erfuhr von Anfang an, dass er seinen bisherigen Freundeskreis wohl wird aufgeben müssen. Wer in der Gastronomie arbeitet, arbeitet nun mal dann, wenn andere frei haben. Aber im Gastgewerbe sei es „wie im Zirkus“, erklärt Aspacher. Es ergäben sich schnell neue Freundschaften innerhalb des Kollegenkreises.

Als er die Schlosswirtschaft in Illereichen aufgab, verlegte er seine Tätigkeit als Küchen- und Hotelchef zunächst ins Kurhotel „Allgäuer Tor“ in Bad Grönenbach und dann in seine württembergische Heimatregion. Die Schwerpunkte seiner Arbeit dort waren Spitzenadressen wie das „Fresco“ in der Staatsgalerie und das Landtagsrestaurant, beides in Stuttgart, sowie in Ludwigsburg die „MHP-Arena“ und das „Forum am Schlosspark“. Dazu kamen eine Kochschule sowie Event-Catering für mehr als 1500 Gäste.

Der Koch engagiert sich auch im Altenstadter Marktrat

Doch Altenstadt, seit mehr als dreißig Jahren seine Heimat, blieb er stets treu. Hier fand er sein Refugium in Illereichen, ist seit 1996 mit kurzer Unterbrechung bis heute im Gemeinderat aktiv und betreibt die „Gourmet-Consulting“ als Gastronomie-Beratungsfirma sowie eine Kochschule am heimischen Herd. Diese Beschäftigungen werden ihn auch weiterhin nicht loslassen, und dazu kommt das Ehrenamt als Handelsrichter am Landgericht Memmingen. Dafür und wegen seiner großen Leistungen in der Berufsausbildung wurde ihm 2012 das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Die Tatsache, dass die Kochkurse am heimischen Herd weitergehen, stört Ehefrau Renate Aspacher nicht: „Man muss schließlich auch im Ruhestand etwas zu tun haben“. Die nach der Aufgabe der Spitzenrestaurants gewonnene Freizeit will Eberhard Aspacher vor allem für seine bisher zu kurz gekommenen Hobbies Golf und Reisen sowie für die Familie verwenden. Und er ist überzeugt, dass er sich das auch verdient hat. Schließlich habe er „über ein halbes Jahrhundert Spitzengastronomie und Dienstleistung gelebt“, wie er selbst sagt. Nun freut er sich, dass sein Werk in den mehr als 500 Fachleuten weiterlebt, die er im Hotel- und Restaurantfach ausgebildet hat oder die in seinen Küchenbrigaden gearbeitet haben.

