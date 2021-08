Egg an der Günz

vor 51 Min.

Wegen Lärm: Rauferei in Arbeiterunterkunft in Egg

In einer Unterkunft in Egg ist Streit ausgebrochen.

Zu einer Auseinandersetzung mit Handgreiflichkeiten ist es am Wochenende in einer Arbeitsunterkunft in Egg an der Günz gekommen. Laut Polizeibericht wollten Bewohner am Samstag gegen 13 Uhr einen Mann zur Rede stellen, der offenbar in der Nacht zuvor die Nachtruhe gestört hatte. Nachdem sie mehrmals an seine Zimmertüre geklopft hatten und niemand geöffnet hatte, traten sie diese kurzerhand ein. Bei einer anschließenden Rauferei wurde eine Person durch einen Schlag auf die Hand leicht verletzt. Eine Streife der Polizei konnte die Lage schnell unter Kontrolle bringen und die aufgeheizte Stimmung beruhigen. Die weiteren Ermittlungen führt die Inspektion Memmingen. (AZ)

