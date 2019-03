09:00 Uhr

Ehemalige Zoohandlung kommt weg

Die ehemalige Zoohandlung in Illertissen soll abgerissen werden. Was genau dann dort gebaut wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Von Felicitas Macketanz

Das weiße Außenfassade hat ihre besten Zeiten schon hinter sich, die Fenster sind milchig und teils kaputt, das Innere ist gespenstisch dunkel: Die ehemalige Zoohandlung im Zentrum Illertissens steht schon seit Jahren leer. Einst wurden dort Goldfische, Hundeleckerlis und Katzenstreu verkauft, doch diese Zeiten sind längst vorbei. Jetzt wurde das Schicksal des Hauses endgültig besiegelt. Es soll abgerissen werden – und die neu gewonnene Fläche Platz für Neues im Zentrum des Stadt bieten.

Abriss und dann Neubau mitten in Illertissen

Was genau dann auf dem Areal errichtet werden soll, steht allerdings noch nicht fest. Zumindest wurden die neuen Pläne noch nicht in der Illertisser Bauausschusssitzung angesprochen. Rathausmitarbeiter Gerhard Steinle erklärte am Dienstagabend im Bauausschuss, was vorerst vorgesehen ist. So soll das ehemalige Zoogeschäft abgerissen und die Fläche „ordnungsgemäß“ eingeebnet werden, bis ein Neubau steht. Der Bauherr stehe mit einem Architekten in Kontakt, der „schon gute Sachen in Illertissen gemacht“ habe, so Steinle. Außerdem sei der Bauwerber vom Fach, er kenne sich aus.

Der Dritte Bürgermeister, Wolfgang Ostermann (SPD), begrüßte das Vorhaben. Wörtlich meinte er, es sei von Vorteil, wenn „das ganze Glump“ da weg sei. Denn das sei ein erster Schritt in die richtige Richtung. Schon seit Jahren bietet das leer stehende Gebäude in unmittelbarer Nähe zum Rathaus keinen schönen Anblick. Wie berichtet, soll sich noch mehr in der Innenstadt tun: Das Adler-Gebäude könnte aufwendig saniert werden.

