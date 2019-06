vor 19 Min.

Ehrenamt: 57 Babenhauser Schüler erhalten Zertifikat

57 Neuntklässler der Anton Fugger Realschule haben sich im Rahmen eines Projekts ehrenamtlich engagiert. Was die Idee hinter dem Projekt ist.

Das Ehrenamt hat es heutzutage nicht leicht. Egal ob in Sportvereinen, in wohltätigen Organisationen oder anderen Einrichtungen: Nahezu überall werden Leute gesucht, die bereit sind, sich freiwillig zu engagieren.

„Schaffenslust“, die Freiwilligenagentur für die Stadt Memmingen und den Landkreis Unterallgäu, will dem Personalmangel mit ihrem Projekt „Zukunft“ entgegenwirken. Das Ziel der Initiative: Menschen schon in jungen Jahren mit dem Thema Ehrenamt in Berührung zu bringen. „Das ist sehr wichtig. Denn dann können sie auch später leichter für ein Ehrenamt begeistert werden“, sagt Projektleiterin Ursula Keller. Ihr zufolge nehmen zahlreiche Schulen aus Memmingen und dem Unterallgäu teil.

Darunter auch die Babenhauser Anton Fugger Realschule, die sich schon seit 2005, als die Initiative ins Leben gerufen wurde, beteiligt: Jedes Jahr können sich Schüler der neunten Klassen freiwillig melden und ehrenamtlich in einem Verein oder einer Einrichtung um Babenhausen engagieren.

Aus Babenhausen nehmen besonder viele Schüler teil

Laut Keller ist die Quote der teilnehmenden Jugendlichen im Fuggermarkt sehr hoch. Dieses Jahr sind es 57. „Wir haben für sie eine breite Palette an Angeboten“, sagt die Projektleiterin. Sie hätten beispielsweise, die Möglichkeit sich in Sportvereinen, Kindertageseinrichtungen oder Seniorenheimen zu engagieren. Insgesamt seien die Schüler während der Projektzeit 24 Stunden im Einsatz: „Dies hat sich bewährt“, so Keller. Denn dadurch gebe es auch in der stressigen Klausurzeit keine Probleme.

Auf eine intensive Betreuung der Teilnehmer legt Keller großen Wert. Es gebe eine Vor- und eine Nachbereitung, außerdem rufe die Projektleiterin die Schüler auch während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit an. „Meistens ist das ein sehr netter Austausch“, sagt Keller. Das Feedback sei in den allermeisten Fällen positiv, manche würden mit den Einrichtungen und Vereinen sogar in Kontakt bleiben.

Nach Ende ihres Einsatzes bekommen die Neuntklässler von Bürgermeister Otto Göppel und Schulleiter Martin Rister ein Zertifikat der Freiwilligenagentur „Schaffenslust“ überreicht. (dst)

Der bisherige Pächter des "Rössle" verlässt Babenhausen. Kalt bleiben wird die Küche danach aber nicht. Mehr dazu lesen Sie hier: Wechsel im Babenhauser "Rössle"

Themen Folgen