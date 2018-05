Ehrenamtskarte ist mehr als ein billiges Schnäppchen

Es ist erstaunlich, wie wenig die öffentliche Hand dazu bereit ist, sich bei ehrenamtlich tätigen Menschen erkenntlich zu zeigen. Das sollte sich ändern.

Fast 40 Prozent der Menschen in Bayern engagieren sich in irgendeiner Form ehrenamtlich. Bei der Feuerwehr, in Vereinen, bei sozialen Einrichtungen. Es ist sicherlich nicht übertrieben, zu behaupten: Ohne die Arbeit von Ehrenamtlern wäre der Staat in vielen Bereichen überfordert.

Bestes Beispiel hierfür ist die viel zitierte „Flüchtlingskrise“, die deshalb zur Krise wurde, weil der Staat selbst mit den zahlreichen Neuankömmlingen überlastet war – was bis heute vielerorts noch zu spüren ist. Ohne die engagierte soziale Arbeit, die viele Menschen auf sich nehmen, um sowohl den Geflüchteten ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen als auch um die Gesellschaft vor einer übermäßigen Belastung zu bewahren, wäre der Unmut auf allen Seiten weitaus größer gewesen. Wer weiß, wie viel extremer der Rechtsruck in Deutschland ausgefallen wäre, wenn die Bevölkerung die Handlungsunfähigkeit der Behörden deutlicher zu spüren bekommen hätte.

Umso erstaunlicher ist es, wie wenig die öffentliche Hand bereit scheint, sich im Gegenzug offiziell bei den Menschen erkenntlich zu zeigen, die keine Gegenleistung für ihr Tätigwerden erwarten. Die Ehrenamtskarte, die nun, einige Jahre verspätet, auch der Landkreis Neu-Ulm einführt, ist da zumindest ein kleines Zeichen der Anerkennung. Wenn Landrat Thorsten Freudenberger in diesem Zusammenhang das Wort „Anerkennungskultur“ verwendet, ist damit sicherlich ein treffender Begriff gefallen – ein solcher muss aber auch gelebt werden.

Einer Rabattkarte wohnt immer der Ruf des billigen Schnäppchens inne. Das Ehrenamt sollte gerade nicht zur Billigarbeit für den Landkreis degradiert werden. Bei der Feuerwehr zu arbeiten, darf sich nicht anfühlen wie Treuepunkte sammeln im Supermarkt. Umso wichtiger ist, dass die Verzahnung zwischen Behörden- und Bürgerarbeit deutlich effizienter wird.

Themen Folgen