Ehrenbürger Ernst Wüst: Er widmet seine Zeit dem Markt Altenstadt

Plus Seit Dezember ist Ernst Wüst Ehrenbürger von Altenstadt. Er war sein Leben lang in Vereinen, Organisationen und im Gemeinderat aktiv – und hat noch viel vor. Ein Porträt.

Von Anna Katharina Schmid

Ernst Wüst sitzt an seinem Schreibtisch unter einer Dachschräge. Neben ihm füllen dicke Ordner die Regale und stapeln sich am Boden: 37 Jahre Sitzungen des Gemeinderats, niedergeschrieben in unzähligen Notizen. „Alles, was ich aufschreibe, bleibt im Kopf“, sagt Wüst.

Bei den Sitzungen des Altenstadter Gemeinderats hilft der 69-Jährige oft mit Jahreszahlen aus und kann sich an Entwicklungen und Wendungen erinnern, die lange zurückliegen. Seit seiner Jugend war Wüst in Vereinen und Organisationen aktiv, die Liste seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten füllt eine ganze Seite. Für sein Engagement verlieh ihm der Markt Altenstadt die Ehrenbürgerschaft.

Wüst kann es noch nicht ganz begreifen. „Ich war so perplex“, erinnert er sich. Man hatte ihm nur Bescheid gegeben, dass er später kommen sollte. Zur letzten Sitzung des Marktgemeinderates trafen sich die Mitglieder in der Turnhalle. In den grell beleuchteten Raum zog ein Hauch weihnachtlicher Stimmung ein, als Bürgermeister Wolfgang Höß eine Rede an Wüst richtete. Ein zentraler Punkt war dessen stetes Handeln im bestmöglichen Sinne für die Gemeinde: „Ich kenne kaum einen anderen Menschen, der diese Grundsätze so über sich selbst stellt, wie Sie das tun.“

Diese Einstellung begleitete das ganze Leben des Untereichers. Bereits seine Eltern und seine Großmutter engagierten sich für die Gemeinde und gaben das an ihn weiter. Sein Vater starb an den Folgen einer Kriegsverletzung als Wüst 15 Jahre alt war, doch dessen Ansicht beeindruckte ihn: „Wenn man etwas als Gemeinschaft erreichen will, muss man sich zur Verfügung stellen.“

Das tat Wüst. Mit 32 Jahren entschloss er sich, seine ganze Zeit noch intensiver Vereinen und der Gemeinde zu widmen: „Eine Familie hat sich für mich nicht ergeben.“ In seiner Stimme liegt kein Bedauern. Zu seiner Nichte und deren Mann hat er eine enge Beziehung, eigene Kinder hätten im nie gefehlt.

Während seiner vielen Tätigkeiten, etwa beim Fußballverein Altenstadt, dem TSV oder dem Organisieren des Faschingsumzugs, war er immer mit Menschen in Kontakt. Für den Gemeinderat kandidierte er erstmals 1978, Erfolg hatte er 1984. Wüst, der bei der Sparkasse arbeitete, erinnert sich gerne an seine ersten Projekte zurück. Mit einer kleinen Gruppe stellte er den ersten Weihnachtsmarkt in Altenstadt auf die Beine. „Das waren nur zwei bis drei Stände“, sagt Wüst und schmunzelt. Er gehe jedes Jahr gerne hin, bleibe aber stets einer der nüchternsten.

Wüst: "Zuerst zuhören, dann schwätzen.“

Seine Augen leuchten, wenn er über die Entwicklungen in der Gemeinde und seine lange Zeit als Zweiter Bürgermeister spricht. Ob er Fehler gemacht hat? „Ich habe manchmal Dinge falsch eingeschätzt“, erwidert Wüst. Wie etwa die Ansiedlung von Aldi, damals stimmte der Gemeinderat dagegen. Er hatte sich ein Unternehmen mit mehr Arbeitsplätze erhofft. Heute empfindet er die Entscheidung als gut und wichtig.

Der Altenstadter Gemeinderat beeindruckt ihn: Nie gebe es Streit. „Die Sache steht immer im Vordergrund, es wird nicht persönlich.“ In seinen 37 Jahren darin hat der Untereicher viel gelernt. Vor allem, sachlich zu bleiben. Man sei für die Allgemeinheit da, nicht für sich selbst. „Und: Zuerst zuhören, dann schwätzen.“ Wüst hielt sich konstant auf dem Laufenden und knüpfte neue Verbindungen. „Vertrauen aufbauen ist das Wichtigste in politischer Arbeit.“ Ambitionen nach oben habe er nie gehabt. Er hat gesehen, wie sich viele Menschen verändert hatten, sobald sie politisch aufgestiegen waren. „Für mich ist die Arbeit vor Ort einfach am wichtigsten.“

Den Marktplatz zu beleben ist für ihn das schönste Projekt. Es gebe Hindernisse, aber die Vorteile seien es wert. „Ein lebendiger Kern wirkt sich auf alle Ortsteile aus“, sagt Wüst. Altenstadt wachse und habe eine Zukunft. Nachholbedarf besteht für ihn beim Busverkehr, der müsse besser funktionieren. Auf die Frage, ob es ein Gemeinschaftsgefühl in Altenstadt gebe, antwortet er mit „Jein.“ Früher sei die Gemeinde langsam gewachsen, heute gibt es mehr Zuzüge. Es müssten neue Formen gefunden werden, um die Gemeinschaft zu stärken.

Im April verzichtete Wüst wegen einer schweren Erkrankung auf sein Amt als Zweiter Bürgermeister. Obwohl er merklich angeschlagen ist, hat er keine Angst vor der Lungenkrankheit. „Im Leben gibt es immer ein Risiko.“ Ihm fehlen die vielen Feste, doch er freut sich auf die Zeit nach Corona. Dann will er wieder Spiele seines Lieblingsvereins FC Nürnberg besuchen.

In seinem Haus in Untereichen steht eine Sammlung mit kleinen Holzfigürchen aus dem Erzgebirge. Wüst hat keine Fotos an den Wänden. „Vielleicht fehlt mir dafür die Sentimentalität“, sagt er und lächelt. Ein Bild hat er aufgehängt: Neben dem Esstisch hängt in einem feinen, goldenen Rahmen die Urkunde mit der Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Altenstadt.

