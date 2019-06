vor 33 Min.

Ein 20-Jähriger schlägt in Bellenberg seinen Freund bewusstlos

Die beiden jungen Männer gerieten in Streit. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Ein 20-Jähriger hat seinen 19-jährigen Freund am Samstag bewusstlos geschlagen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei um circa 1.40 Uhr in der Schulstraße in Bellenberg. Die Freunde gerieten in Streit.

Freund haut mit der Faust auf den Kopf

Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 20-Jährige seinem Kumpel mit der Faust kräftig auf den Kopf. Durch den Schlag ging der 19-Jährige zu Boden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Mehr Meldungen aus dem Polizeibericht:

Themen Folgen