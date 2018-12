12:00 Uhr

Ein Bauherr will Bäume erhalten - und erntet Kritik

Ein Investor will den Bebauungsplan für das Areal an der Rudolf-Diesel-Straße in Illertissen verändern. Es gibt Vorbehalte.

Ein Häuschen im Grünen – dieser Traum soll sich im neuen Wohngebiet zwischen Zeppelinstraße und Rudolf-Diesel-Straße in Illertissen für neun Käufer erfüllen. „Ökologisch hochwertiges Wohnen“ verspricht der Investor, auch ein Schwimmteich ist vorgesehen und es gibt mehrere Bäume. Um die ging es nun in einer Sitzung des Bauausschusses. Dabei ging es weniger idyllisch zu, es gab Ärger: Der Projektbetreiber will den Bebauungsplan für das Gebiet abändern – eine Straße soll in Richtung Osten versetzt werden. Dann könnten Eichen, Ahorne und Linden auf dem Gelände erhalten werden, führte der Architekt in der Sitzung aus. Er stieß auf Vorbehalte, bei Stadträten und Verwaltungsmitarbeitern.

Tiefbauamtsleiter Hillemeyr nennt Idee "unglücklich"

„Unglücklich“ – so nannte Bernd Hillemeyr, der im Rathaus für den Bereich Tiefbau zuständig ist, den Änderungswunsch. Er blickte auf das Nachbargrundstück im Osten, das im Falle der Umplanung einen Teil der zur Anfahrt vorgesehenen Fläche einbüßen werde. Wie zu erfahren war, ist auf jenem Gelände der Bau von sozialem Wohnraum geplant. Die Illertisser Wohnbau GmbH das Projekt umsetzen. Deren Geschäftsführer Christian Frimmel präzisiert auf Nachfrage, vier Mehrfamilienhäuser mit je neun Wohnungen seien vorgesehen, eine Bauvoranfrage dazu sei bereits positiv beschieden worden. Einziehen sollen verschiedene Mieter, auch Paare und Familien, ein „Brennpunkt“ werde nicht entstehen. Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum sei in Illertissen groß. Für die Immobilien der Wohnbau GmbH gebe es eine lange Warteliste, sagt Frimmel.

Rätin Helga Sonntag findet den Vorschlag gut

Rätin Helga Sonntag (ÖDP/AP/Grüne) fand den angestrebten Erhalt der Bäume gut: „Das ist eine charmante Lösung.“ Sie sei zuvor gegen das Bauvorhaben auf dem Areal gewesen, wolle nun aber zustimmen. Tiefbauexperte Hillemeyr hielt es allerdings für fraglich, ob die Bäume im Zuge der anstehenden Bauten tatsächlich erhalten werden können, immerhin stünden umfangreiche Baggerarbeiten an und es müssten Kabel und Leitungen im Boden verlegt werden. Rat Ansgar Bauer (Freie Wähler) teilte diese Bedenken: Dass die Natur vor Ort wie von den Projektbetreibern angekündigt erhalten werden kann, sei in Anbetracht der anstehenden Maßnahmen „utopisch“.

Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU) betonte, eine Änderung des Bebauungsplans komme wohl nicht in Frage – die werde mindestens ein Jahr dauern und im Osten des Geländes solle 2019 mit dem Bau des Bezahlbarer-Wohnraum-Projekts begonnen werden. Denkbar sei jedoch, mit dem „Nachbarn“ eine Einigung zu erzielen. Der Bauwerber soll die genauen Umstände seiner Änderungswünsche nun zusammenfassen, um diese dann im Januar im Ausschuss zu besprechen. Eisen: „Sie haben jetzt Hausaufgaben zu machen.“

Wohnbau-Geschäftsführer Frimmel hat von der Idee des Anliegers im Westen des Grundstücks zwar schon gehört, diese und die zu erwartenden Folgen aber noch nicht genau geprüft. Das soll nun geschehen. (caj)

Themen Folgen