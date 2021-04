Ein Betrunkener randaliert in Babenhausen – die Polizei greift ein

Mehrmals ist ein 42-Jähriger in Babenhausen unangenehm aufgefallen. Die Polizei nahm ihn schließlich mit

Die Polizei hat am Sonntagabend in Babenhausen einen alkoholisierten Mann in Gewahrsam genommen. Der Mann war bereits am Nachmittag aufgefallen, nachdem er auf einem dortigen Spielplatz eine Frau beleidigt hatte.

Zwei Stunden später fiel er erneut negativ auf, nachdem er Mitbewohner anpöbelte und deutlich alkoholisiert war. Daraufhin nahmen ihn die Polizeibeamten gegen 18.30 Uhr in der Mörikestraße mit. Er verbrachte den Rest der Nacht in der Polizeizelle. (AZ)

