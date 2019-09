vor 35 Min.

Ein Bierchen im Park – das kann in Illertissen teuer werden

Die Polizei löst ein bierseliges Treffen auf dem Weiher-Spielplatz in Illertissen auf. Aber nicht nur dort gilt ein Alkoholverbot.

Von Jens Carsten

Sie hatten einige Flaschen Bier dabei und setzten an, ihren Vorrat zu verkleinern: Drei junge Leute hatten am Samstagabend ein gemütliches Beisammensein auf dem Weiher-Spielplatz in Illertissen im Sinn. Das Problem: Laut der städtischen Grünanlagensatzung ist das Trinken von Alkohol dort nicht erlaubt. Und so beendete eine Polizeistreife das Treffen. Für die drei Teilnehmer könnte das ein kostspieliges Nachspiel haben: Sie müssen möglicherweise mit Bußgeldern rechnen. Denn Verstöße gegen die Satzung gelten als Ordnungswidrigkeit. Bis zu 2500 Euro sind als Strafe vorgesehen. Müssen die Ertappten so tief in die Taschen greifen?

Wohl nicht. Diese Summe ist eher ein theoretischer Wert, wie Tanja Schmidt vom zuständigen Liegenschaftsamt auf Nachfrage mitteilt. „Das wird sicherlich nicht der Fall sein.“ Die Entscheidung über etwaige Bußgelder wird im Amt getroffen. Für die Ahndung von Verstößen ist der Urheber der Satzung zuständig. Ob die Drei von Samstagabend überhaupt zahlen müssen, ist fraglich. Beim ersten Mal belasse man es üblicherweise bei einer Belehrung, sagt Schmidt. Delinquenten würden per Brief auf die Rechtslage hingewiesen, dazu erhalten sie eine Kopie der Satzung.

Oft bleiben unliebsame Hinterlassenschaften zurück. Bild: Alexander Kaya

Bußgelder verhänge das Ordnungsamt in groben Fällen: Zum Beispiel, wenn eine unerlaubte Party gefeiert wird und viel Müll zurückbleibt. Oder wenn Leute regelmäßig erwischt werden. Bei weniger gravierenden Verstößen bleibt es oft bei einer Verwarnung – gegebenenfalls mit kleineren Geldstrafen zwischen 20 und 30 Euro. „Das kommt schon mal vor“, sagt Schmidt. Allerdings würden pro Jahr überhaupt nur rund zehn Verstöße gegen die Grünanlagensatzung gemeldet.

Ein angeblicher Übergriff auf ein Kind am Weiher-Spielplatz in Illertissen hatte für Aufregung gesorgt. Die Polizei fand keine Anhaltspunkte für eine Straftat. Bild: Alexander Kaya

Kein Alkohol unter freiem Himmel: Das gilt laut Satzung nahezu in allen öffentlichen Plätzen in Illertissen. Zugerechnet sind Grünflächen, Spielplätze und Parks, ebenso wie der Auer Badesee, der Skatepark, der Marktplatz und der Martinsplatz. Und das wissen die jungen Leute auch, die sich dort treffen – sagt Stadtjugendpfleger Harry Heckenberger. Regelmäßig tourt er durch das Stadtgebiet, sieht hier und da nach dem Rechten. Meistens seien es immer die gleichen, die er dort mit Alkohol antreffe. Der Stadtjugendpfleger bittet sie dann, die Plätze zu verlassen. Brav leisteten die Angesprochenen den Anweisungen Folge. „Da gibt es keine Probleme“, sagt Heckenberger. Gleichzeitig wüssten die Betreffenden aber auch, dass selten Sanktionen zu befürchten seien. Deshalb säßen sie auch auf dem Marktplatz zusammen, für jeden sichtbar. „Wo kein Kläger, da kein Richter“, sagt Heckenberger. Solange kein Lärm gemacht werde, gebe es selten Beschwerden. Mitunter verlagerten junge Leute ihre Treffen auch in Gebiete, wo die Satzung nicht gilt, wie der Schlosspark und der Dietenheimer Badesee. Großen Ärger um Alkohol in der Öffentlichkeit gebe es in Illertissen nicht, sagt Heckenberger. „Dass die Leute im Sommer abends gerne rausgehen, ist klar. Aber das tun sie in anderen Städten auch.“

Sommer in Illertissen: Immer wieder gibt es Klagen über Lärm

In lauen Nächten gebe es immer wieder Klagen wegen Lärm, sagt der Illertisser Polizeichef Franz Mayr. Nicht nur auf öffentlichen Plätzen, auch bei privaten Partys. Die Verursacher gelangten im Gespräch mit der Polizei aber meist schnell zur Einsicht. Einen besonderen Brennpunkt gebe es in Illertissen nicht. Das unlängst eingeführte Alkoholverbot rund um den Bahnhof habe sich bewährt, so Mayr.

Auch rund um den Illertisser Bahnhof herrscht Alkoholverbot - das wurde im Sommer 2018 beschlossen. Mehr dazu lesen Sie hier:

Themen Folgen