12:00 Uhr

Ein Bufdi für alle Fälle

Michael Stucke absolviert beim Sportclub Vöhringen derzeit den Bundesfreiwilligendienst. Für den Verein ist der 19-Jährige eine wichtige Hilfe.

Von Ursula Katharina Balken

Michael Stucke gilt als höflich, hilfsbereit, zuverlässig und pünktlich. Mit diesen Tugenden nimmt es der 19-jährige Vöhringer sehr genau. Einmal allerdings sei er „spät dran“ gewesen, wie er sagt. Das aber hat ihm Glück gebracht. Denn eigentlich wollte Stucke nach dem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. Da er allerdings die Anmeldefrist versäumt hatte, wich er auf den Bundesfreiwilligendienst aus. „Für mich ein Glücksfall“, wie er jetzt feststellt. Er arbeitet als Bufdi beim Sportclub Vöhringen und sei „absolut happy“. Außerdem habe er jetzt ein festes Berufsziel vor Augen, das allerdings mit Sport wenig zu tun hat.

Stucke machte sein Abitur am Illertal-Gymnasium, widmete seine Abi-Arbeit dem Sport und hatte im Sinn, dieses Fach auch zu studieren. Lehrer habe er nicht werden wollen, sagt der 19-Jährige – wohl aber Personal-Trainer. Dass ihm das lag, entdeckte der junge Mann während eines Praktikums, das er beim SCV absolvierte. Der Umgang mit Menschen, ihnen zu besserer Leistung zu verhelfen, sie zu motivieren, bestärkte ihn zunächst in diesem Berufswunsch. Aber dann habe sein Sinn für Realität gesiegt: „In diesem Berufszweig Fuß zu fassen, ist schwierig.“

Der Sportclub war über Stuckes Bewerbung als Bufdi hoch erfreut. Denn die 300 Euro pro Monat Taschengeld, die er bekommt, werden vom Bund übernommen. Gerade Vereine profitieren von diesem System. Ein Bufdi ist ein vollwertiger Mitarbeiter, der aber nicht auf der Gehaltsliste steht.

Schon während seines Praktikums beim Sportclub fand Stucke Gefallen am SCV-Center, einem Fitnessstudio. Kunden einzuweisen, was und wie sie mit den Geräten umgehen sollten, was ihnen gut tut, die Kondition zu stärken oder wieder mehr Kraft nach einer Krankheit zu entwickeln, das machte ihm Freude. Was seine Kollegen an ihm schätzen, sind sein Einfühlungsvermögen und sein Wissen. Stuckes Tätigkeitsfeld beschränkt sich allerdings nicht nur auf das Fitnessstudio. Er arbeitet auch an der Rezeption, nimmt Anmeldungen entgegen, berät, vermittelt Probetrainings und gibt Tipps, welchen Sinn und welchen Zweck dieses oder jenes Gerät hat.

Doch bevor es zur Sache geht, muss der Kunde sich einem Gesundheitscheck unterziehen. Der sieht dann so aus: Beweglichkeit und Dehnbarkeit des Körpers, der nicht überstrapaziert werden soll, werden geprüft, ebenso die Reaktionsschnelligkeit. Mit einfachen Übungen wird die Kraftausdauer getestet. Stucke macht es vor: Er stellt sich mit dem Rücken an eine Wand, gleitet hinunter bis der Körper zu den Oberschenkeln einen rechten Winkel bildet, drückt den Rücken an die Wand und schaut, wie lange er es in dieser Position aushält. Ungeübte müssen an dieser Stelle bereits nach Sekunden passen.

Für Stucke gibt es aber noch mehr Aufgaben zu erfüllen. Zum Beispiel Büroarbeiten in der Geschäftsstelle, sich als Co-Trainer beim Kindersportclub zu betätigen, Grundschüler im Handball zu trainieren und sich in seinem Lieblingssport, dem Turnen, zu engagieren. „Ich mag vor allem Barren, Reck, Bodenturnen, Ringe, das Seitenpferd und die verschiedenen Sprünge.“ Dann sei er in seinem Element.

Bei den Trainings sei schön zu sehen, welche Fortschritte gerade Kinder machten: „Da kann man oft den Erfolg des Bemühens an den Bewegungen ablesen. Gerade bei Kindern ist das rechtzeitige Hinführen zur Bewegung ganz wichtig, es gibt zu viele kleine Leute, die übergewichtig sind.“

Seine Arbeit als Bufdi bringe ihm aber auch persönlich sehr viel. „Ich bin viel sicherer im Umgang mit Menschen geworden und habe Selbstvertrauen gewonnen.“ Jeden Tag etwas Neues zu lernen und zu erfahren, mache den Reiz aus.

Seine Zukunft sieht der 19-Jährige dennoch in einem anderen Bereich. Während der Schulzeit habe er auch ein Praktikum bei einer Burlafinger Firma für Glas- und Metallbaufassaden absolviert. Dort sei Kreativität und der perfekte Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln gefragt. „Nächstes Jahr fange ich mit der Ausbildung an.“