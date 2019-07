vor 19 Min.

Ein Carillon-Profi spielt auf dem Illertisser Instrument

So sieht es aus: das Carillon in der Illertisser Stadtpfarrkirche.

Am Wochenende wird das Illertisser Carillon wieder live bespielt. Das Ganze wird auf einer Videoleinwand übertragen.

Von Wilhelm Schmid

Der erste Ton des Carillonkonzerts am kommenden Sonntag, 21. Juli, ab 16 Uhr wird gleich das „Große B“ sein. Es erklingt von der neuen Glocke, die gemeinsam mit der neuen „E1“-Glocke am Pfingstsonntag geweiht und anschließend aufgezogen und montiert wurde.

Jürgen Buchner, Universitätscarillonneur aus Würzburg und von den Konzerten der vergangenen Jahre in der Vöhlinstadt bestens bekannt, beginnt das Konzert mit dem „Präludium in B“ des flämischen Meisters Jef Denyn. Ein weltbekanntes und bei Musikfreunden sehr beliebtes Konzertwerk schließt sich an: Die „Feuerwerksmusik“ von Georg Friedrich Händel mit ihren sechs Sätzen „Ouvertüre“, „Bourrée“, „La Paix (Frieden)“, „La Réjouissance (Freudenfest)“ sowie „Menuett I+II“ erklingt, ehe ein weiteres populäres Barockwerk den ersten Teil beschließt: Der „Prince of Denmark’s March“, landläufig auch als „Trumpet Voluntary“ bekannt, soll die klanglichen Möglichkeiten des Turmglockenspiels ebenso gut zur Geltung kommen lassen wie die „Feuerwerksmusik“ zuvor.

Nicht nur Kirchenmusik - Auch die Beatles sind im Repertoire

Nach der Pause wird Carillonneur Buchner zunächst über das bekannte Kirchenlied „Maria zu lieben“ improvisieren, ehe er noch zwei Stücke aus der Popmusik des 20. Jahrhunderts zu Gehör bringt: Zuerst gibt es mit „Yesterday“ von Paul Mc Cartney einen echten Klassiker dieses Genres zu hören, ehe das Programm mit einer „Ballade“ und einem „Blues“ aus der „Suite in popular style“ von John Courter beendet wird.

Das Konzert wird bei jedem Wetter durchgeführt; das Publikum im Brunnenhof der Stadtpfarrkirche kann das Spiel des Carillonneurs im fünften Stockwerk des Turms auf einer großen Videowand live mit verfolgen. Sollte es regnen, werden wie im Vorjahr unter den Arkaden des Pfarrheims genügend Sitzplätze zur Verfügung stehen. Der Eintritt ist frei. Es werden Spenden für die Kirchenmusik an St. Martin erbeten.