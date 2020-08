16:30 Uhr

Ein Corona-Bildband von Illertissen zeigt Zeugnisse des Stillstands

Plus Ute Eiselt hat während des Lockdowns Aushänge mit dem Handy dokumentiert. Daraus ist ein Bildband entstanden. Er zeigt ein anderes Illertissen.

Von Regina Langhans

Von Tür zu Tür hat sich Ute Eiselt begeben, ob Geschäft, Kirche, Amt oder Spielplatz – die 53-Jährige ist sie alle in Illertissen abgelaufen. Sie war in der Zeit des totalen Lockdowns zwischen Palmsonntag, 5. April, und Sonntag, 26. April, auf der Suche nach Lebenszeichen. Eiselt fand sie in ganz Illertissen - und veröffentlichte sie in einem Bildband, der auf eindrückliche Art den Stillstand dokumentiert.

Eiselt dokumentierte den Stillstand während des Lockdowns in Illertissen

Lebenszeichen während des Lockdowns: Amtliche Mitteilungen, handschriftliche Absagen oder einfallsreiche Vertröstungen wie der Aufsteller der Werbegemeinschaft – ein Smiley in Verbindung mit den Worten „fast offen“ – hat sie auf ihrem Smartphone festgehalten.

Das Grinse-Gesicht ziert auch das Cover der Paperback-Ausgabe mit mehr als 200 Fotografien von Ute Eiselt. Diese sind meist im tristen Schwarzweiß, teilweise auch in Farbe, und in dem Zeitfenster entstanden, als das Verlassen der eigenen Wohnung nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt war. Der Titel des Buches lautet: „Eine Stadt im Spiegel der Zeit – Lockdown durch Covid 19. Der Aushang – ein Zeitzeugnis“.

Eiselt fotografierte Illertisser Straßen und Plätze - alle menschenleer

Eiselt, Mutter dreier erwachsener Kinder, wohnt seit 23 Jahren in Illertissen und ist unter anderem durch Kunst mit Makrofotografie bekannt geworden. Nun hat sie umständehalber die Kamera gegen das Smartphone eingetauscht, zunächst für verstohlene Schnappschüsse und später ganz bewusst. „Ich dachte, mir fällt die Decke auf den Kopf und ich muss raus, wenigstens für einen kleinen Spaziergang“, erzählt sie. So machte sie sich strammen Schrittes auf den Weg. Etwas mulmig war ihr mitunter zumute, aber dann entdeckte die freie Fotografin verwinkelte Ecken, kleine Läden und blieb an den unterschiedlichsten Schriftstücken mit Verweis auf Corona hängen: „Aus aktuellem Anlass geschlossen. Wir sind trotzdem für Sie da. Bleiben Sie gesund.“

Dabei fand Eiselt menschenleere Straßen und Plätze vor, wie es sonst im Alltag kaum mehr gibt. Sie erinnert sich: „In den Medien war viel von der leidenden Gastronomie zu hören. Aber ich entdeckte das Nagelstudio, die Fußpflege oder den Tattooladen, die mir vor Augen führten, wie der nach und nach weltweit zum Schutz vor Covid-19 angeordnete Stillstand alle Bereiche der Gesellschaft trifft.“ Ins Auge stachen ihr auch die geschlossenen Gotteshäuser: „Dass Kirchen zumachen, habe ich noch nie erlebt.“

Ute Eiselt hat während des Corona-Lockdowns an verschiedenen Einrichtungen und Geschäften in Illertissen Fotos gemacht. Sie dokumentiert das in einem Bildband, der nun erschienen ist.

Corona-Plakate in Illertissen: Stille Kommunikation

Stellvertretend für die betroffenen Orte in aller Welt habe sie den Lockdown in der Stadt Illertissen fotografiert, sagt die Fotografin. Die ersten Absagen waren in sachlichen oder bedauernden Worten verfasst worden. Doch bald seien die Menschen dem erzwungenen Stillstand mit viel Kreativität begegnet, berichtet Eiselt. Sie erzählt, wie der Betreiber eines Fitnessstudios seinen Kunden mitteilte, dass er den Betrieb zwar vorübergehend einstellen müsse, aber auf Anruf Bürgern aus der Risikogruppe gerne die Einkäufe abnehmen könne.

Bedeutsam fand Eiselt auch eine andere Begegnung. Unbeabsichtigt war sie für ein Foto auf privaten Grund gelangt, weshalb sie später den Besitzer informierte und um Erlaubnis zur Veröffentlichung bat. Den getätigten Schnappschuss habe er nicht genehmigt, sondern wollte ihn durch ein späteres, im Zuge der Lockerungen fröhlicheres Plakat ersetzen. Eiselt lehnte ab, denn damit würde sie ja „die Geschichte fälschen“. Er habe wohl den Sinn der Aktion nicht verstanden, sagte sie.

Ute Eiselt hat während des Corona-Lockdowns an verschiedenen Einrichtungen und Geschäften in Illertissen Fotos gemacht.

Es ist ein Art Sachbuch gegen das Vergessen

Eiselt recherchierte sorgfältig und führte viele Telefonate, um sich Urheberrechte oder Einwilligungen zu sichern. Sie bezeichnet ihre Dokumentation als eine Art Sachbuch gegen das Vergessen. Es sind Momentaufnahmen von gesellschaftlichen Verhaltensweisen und Reaktionen auf eine ganz besondere Zeit, der sich die Menschen ausgeliefert sehen. Sie glaubt: „Später wird der Lockdown als ein Phänomen dastehen, mit dem die Gesellschaft zurechtzukommen hatte. Aber niemand wird mehr wissen, wie das ausgesehen hat.“ Daher spricht Eiselt von „Zeitdokument“. Zumeist reiht sie die Fotos unkommentiert aneinander: von nüchternen und emotionsgeladenen Sätzen, Straßenansichten ohne Menschen, aber mit der im Frühling erwachenden Vegetation. Sie sollen für sich stehen, ihre Aussagen vom Auge des Betrachters entdeckt und nicht durch Begleittexte gelenkt werden.

Mal entstand dabei richtige Fotokunst, mal ließen sich die Schatten der Fotografin oder von Passanten nicht vermeiden, weshalb Eiselt erkannte: „Die Dinge stehen trotz Stillstands miteinander in Beziehung.“ Ihre Vorliebe für die kleinen, oft übersehenen Dinge hat sie eine Fülle an Motiven finden lassen. Dabei überlässt sie es dem Rezipienten, wie genau er hinter die Fassade blicken will, welche Corona-Schicksale er sich vorzustellen vermag. Eiselt hat ihrer Sammlung einen chronologischen Abriss der Pandemie-Ereignisse vorangestellt und Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen für ein Geleitwort gewonnen zu ihrem Buch über eine veränderte Stadt.

Der Band im DIN-A4-Format hat 256 Seiten, die Herstellung erfolgte über den Verlag BoD – Books on Demand. Das Buch ist im Buchhandel und hier online zu erwerben.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen