00:30 Uhr

Ein Dankeschön für die Kursleiter

Langjährige Dozenten geehrt

In der historischen Schranne in Illertissen sind kürzlich elf Frauen und Männer geehrt worden, die sich mit viel Leidenschaft und Kompetenz zwischen fünf und vierzig Jahren in der Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm eingebracht haben. Egal, ob im Fachbereich „Beruf, Karriere und EDV“, „Sprachen“, „Kultur“, „Gesundheit“ oder „Gesellschaft“, die Jubilare sind in allen Programmbereichen der Vhs vertreten.

Bürgermeister Jürgen Eisen, Vorsitzender der Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm, dankte den Anwesenden stellvertretend für alle Kursleiterinnen und Kursleiter. „Sie als Dozierende lassen mit ihren vielseitigen Kursen den Erwachsenenbildungsauftrag der Vhs Realität werden.“

Carolin Gehring, Vhs-Geschäftsführerin und ihr Team führten durch den Abend und überreichten den Jubilaren mit persönlichen Worten kleine Aufmerksamkeiten. Musikalisch umrahmt wurde die Feierlichkeit durch die Singgruppe Wirrsing.

Zum Schluss verabschiedete Jürgen Eisen zwei langjährige Kursleiterinnen in den Ruhestand: Cathy Nolte unterrichtete seit 1989 Englisch an der Volkshochschule. Karin Noack schwang in ihren Kursen gemeinsam mit Männern seit 1984 den Kochlöffel. (az)

Themen folgen