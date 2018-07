vor 54 Min.

Ein Hobby mit Vergangenheit

Im Heustock ihres Hofes in Buch sammelt Christina Kargl Antiquitäten. Auch Enkelin Sofia hat Spaß an Omas Hobby. Und probiert den alten Stubenwagen in der Mitte des Raumes aus.

Alte Teller, Stubenwagen, antike Vitrinen. Christina Kargl sammelt Dinge aus vergangenen Zeiten. Hinter jedem Stück verbirgt sich eine eigene Geschichte.

Von Dorothea Brumbach

Wer sich nach der guten alten Zeit zurücksehnt, benötigt dafür keine Zeitmaschine. Er besucht einfach den Hof von Christina Kargl aus Buch. Sie möchte den Menschen zeigen, wie es wirklich war. Dazu lädt sie alle neugierigen Besucher am Sonntag, 29. Juli, von 13 bis 17 Uhr zum Museumsfest auf ihren Hof ein. Die Vorsitzende des ortsansässigen Obst- und Gartenbauvereines öffnet an diesem Tag ihr privates Museum.

Auf dem Hof aus dem Jahr 1933, den sie von ihrem Vater übernommen hat, lebt sie zusammen mit ihrer Familie. Schon der Garten strahlt mit seinen alten Blumensorten den Flair der Vergangenheit aus. Fast jede Ecke ist mit alten Utensilien dekoriert. Wagenräder und Holzfiguren stehen am alten Gartenzaun Spalier. Ein paar Stöcke, mit Strümpfen und Schuhen angezogen, liegen unter einem Blumenstock so drapiert, dass für die vorbeifahrenden Autofahrer und Fußgänger der Eindruck entsteht, eine alte Frau mache dort ein Nickerchen.

Schon als Mädchen, als der sonntägliche Besuch bei ihrer Oma ein ganz besonderes Erlebnis war, fieberte Kargl darauf hin, selbst einmal genügend Platz zu haben, um alte Dinge mit den dazugehörigen Geschichten zusammenzutragen. Als ihre Oma verstarb, wurde das Mobiliar in einer alten Scheune untergestellt, erzählt sie. „Nach Jahren des Vergessens wurden die Sachen an mich weitergereicht und auf den ehemaligen Heustock unseres Hauses getragen.“. Dort hat sie sich ihr eigenes Reich geschaffen. Und kann in hektischen Momenten der Welt den Rücken zuwenden und entspannen. Dann öffnet die Sammlerin die Tür des Heustocks und taucht in die Vergangenheit ein. „Früher war nicht alles einfacher, aber Familie und Zusammenhalt wurden groß geschrieben.“

Dort oben im Heustock stehen alte Vitrinen gefüllt mit Relikten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ein alter Stubenwagen steht mitten im Raum und auf einem Tisch liegt altes Geschirr. Kargl nimmt auf dem Chaiselongue vor der Kommode Platz und zieht ein altes Buch hervor. „Mir fällt fast zu jedem Stück, das hier steht, eine Geschichte ein“, sagt sie. „Das wertzuschätzen, was unsere Lieben uns überlassen haben, habe ich mir zur Aufgabe gemacht.“ Sie erzählt von einer alten Puppe mit einem aus Holz geschnitzten Kopf, die ihrer Mutter gehörte. Dann zeigt sie auf das alte Kinderbett ihres Vaters. „Auch Fremde bringen mir Dinge, die ihnen ans Herz gewachsen sind. Oft, wenn Eltern oder nähere Verwandte verstorben sind. Ich nehme ihre Sachen in Obhut.“ Wie das Aussegnungsgeschirr das früher in keinem Haushalt fehlen durfte. Bei ihrer Reise in die Vergangenheit verspüre sie Demut und großen Respekt vor den Menschen, die früher wenig zum Leben hatten, aber schon mit kleinen Dingen zufrieden waren.

Gerne gehe sie auf Flohmärkte und kaufe alte Kaffeekannen und uriges Geschirr. Das präsentiert sie dann mit einer passenden Tischdecke beim sonntäglichen Mittagessen. „Meine Familie meint oft, ich soll mir doch nicht so viel Mühe machen. Aber das macht mich aus und zählt zu den Dingen, die mir Freude machen.“

Wenn dann zur Kaffeezeit noch die goldverzierten Sammeltassen den Glanz der Vergangenheit widerspiegeln, ist für die Sammlerin die Welt in Ordnung.

