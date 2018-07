19:57 Uhr

Ein Jahr harte Arbeit in Ghana

Unsere K!ar.Texterin Sophie Richter verbringt 12 Monate im Ausland. Doch an Urlaub ist nicht zu denken. Wie sie sich vorbereitet und was sie dort macht.

Von Sophie Richter

„Me ko ye atuhoakye adwuma wo Ghana.“ Bitte was? Bis auf „Ghana“ werden wohl die wenigsten etwas verstanden haben. Zugegeben, ich musste ebenfalls um Hilfe bitten. Doch nicht mehr lange, dann kann ich flüssig auf Twi sagen, was ich nach meinem Abitur vorhabe: Ich mache einen Freiwilligendienst in Ghana. Das Land liegt im Westen Afrikas, oberhalb des Äquators. Ab August verbringe ich ein Jahr dort und arbeite auf einer Permakultur-Farm in der Gegend bei der Stadt Techiman.

Dass ich nach meinem vor Kurzem bestandenen Abitur mindestens ein Jahr etwas anderes machen will, als direkt an die Uni zu gehen, um wieder Pauken zu müssen, ist mir schon seit Längerem klar. Meiner Meinung nach sind solche Auslandserfahrungen durch nichts zu ersetzen. Diese Chance nach dem Abi muss man nutzen. Und um ehrlich zu sein: Zwölf Jahre am Stück lernen, reicht mir fürs Erste.

Ich interessiere mich schon lange für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Meine Familie baut Beeren und Gemüse in unserem Garten an. Der ein oder andere würde mich sogar als „Öko“ abstempeln. Aber beim Thema Umwelt blühe ich im wahrsten Sinne des Wortes auf.

Und so habe ich mich vor fast fünf Monaten – nach einigen Auswahlseminaren und langem Überlegen und Abwägen – dazu entschieden, ein Jahr lang einen Freiwilligendienst in eben diesem Bereich zu machen. Ich möchte mich für etwas einsetzen, von dem ich wirklich überzeugt bin. Und von dem Permakultur-Projekt in Afrika war ich von Anfang an begeistert. Permakultur ist im Grunde ein Mix aus alten Bauernregeln und Erfahrungen durch Experimentieren. Das Ghana-Permaculture-Institute (GPI) versucht, neben der eigenen Landwirtschaft mit dazugehöriger Baumschule, Pilzzucht und Moringa-Anbau, dieses Wissen durch Seminare den Landwirten in der Region näherzubringen. Um allerdings überhaupt in das Land einreisen zu dürfen, habe ich eine ziemliche Odyssee hinter mich bringen müssen: Impfungen, Visum und sonstigen, ewigen Bürokratie-Horror inklusive.

Glücklicherweise habe ich vor ein paar Tagen die Visumsbestätigung bekommen, sodass ich mir zumindest darum keine Sorgen mehr machen muss. Das Packen wird allerdings auch noch mal ein gutes Stück Arbeit. Was nimmt man alles für ein ganzes Jahr mit? Mein Freiwilligendienst organisiert das „weltwärts“-Programm des Bundesministeriums für Zusammenarbeit und Entwicklung. Das Programm wurde vor zehn Jahren ins Leben gerufen, um jungen, interessierten Menschen Erfahrungen und Austausch mit anderen Menschen und neuen Kulturen zu ermöglichen. Wichtig ist den Organisatoren, dass es keine „Entwicklungshilfe“ im Sinne von „entwickelt“ und „rückständig“ ist. Es geht vielmehr um einen Austausch auf Augenhöhe und gegenseitiges Kennenlernen. Bei der Aufnahmeorganisation, für die man sich letztendlich entschieden hat, arbeitet der oder die Freiwillige an einem eigenen Projekt. Wofür man infrage kommt, hängt letztendlich von den eigenen Stärken und Interessen ab oder was gerade sowieso bei der Organisation ansteht. Ich zum Beispiel werde auf der Farm beim Anbau für den Eigenbedarf der Anwohner mitarbeiten und helfen, die Workshops für andere Landwirte zu koordinieren. Seit Kurzem hat das GPI sogar eine Imkerei gegründet. Ich bin schon sehr gespannt darauf, Permakultur endlich live und in Farbe mitzuerleben und für mich Neues zu entdecken. Genauso freue ich mich aber schon darauf, die dortigen Traditionen und Lebensweisen kennenzulernen.

Die Entsendeorganisation kümmert sich von Deutschland aus um die Planung und Vorbereitung. Bei mir ist das die „Kurve Wustrow“, ein kleiner gemeinnütziger Verein für gewaltfreie Aktion aus dem Wendland in Niedersachsen. Gemeinsam mit insgesamt zwölf anderen Freiwilligen besuche ich zur Vorbereitung einige Seminare. Beim Orientierungsseminar ging es erst einmal ums Kennenlernen und die Vorstellung der Projekte.

Beim Ausreisekurs haben wir uns dann zehn Tage intensiv mit politischen und kulturellen Themen sowie für den Freiwilligendienst relevanten Informationen – beispielsweise Anreise oder Heimweh – beschäftigt. So werden wir auf das Jahr gut vorbereitet und können im Nachhinein beim Rückkehrseminar die Erfahrungen austauschen und gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Nach dem Jahr kann man sich in der Organisation weiterhin einsetzen, zum Beispiel für den Süd-Nord-Austausch, also Freiwillige die von Indien nach Deutschland kommen.

Aber jetzt heißt es für mich erst einmal packen, bevor es endlich losgeht. Und mit ein bisschen Übung kann ich dann hoffentlich auch bald flüssig sagen: „mani agye paa“ – Ich freue mich drauf!

