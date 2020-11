vor 49 Min.

Ein Jahr ohne Adventsmarkt im Musikantenstadl: Reihenweise Engel warten im Regal

Plus Christiane Seldner gießt, brennt und glasiert nicht nur schmucke Keramik in ihrem Atelier in Dietershofen. Sie organisiert auch seit Jahren Märkte. Dass das heuer nicht möglich ist, bedauert sie.

Von Claudia Bader

Vorsichtig hält Christiane Seldner eine Keramik des heiligen Paares mit dem Jesuskind. In den Regalen hinter ihr stehen Reihe an Reihe kleine und größere Engel. Einige haben die Hände gefaltet, andere tragen Musikinstrumente oder Gesangbücher. Als würden sie schon darauf warten, bald auf Advents- und Weihnachtsmärkten bewundert zu werden. Vergeblich – denn diese Veranstaltungen werden im Corona-Winter nicht stattfinden. Die Dietershoferin bedauert, ihre in Handarbeit und mit Detailverliebtheit hergestellte Keramik nicht in der Öffentlichkeit zeigen zu können.

Eigentlich wollte Seldner in diesem Jahr den zwölften Advents- und Künstlermarkt im Weinrieder Musikantenstadl ausrichten. Rund 30 Aussteller aus einem Umkreis von bis zu 80 Kilometern sollten dort ihre Waren anbieten, angefangen bei weihnachtlicher Floristik und Töpferei bis hin zu Deko aus Papier, Marmor, Stein und Holz. Auch Krippen, Drechsel- und Schreinerarbeiten, Gehäkeltes und Gestricktes, Seifen, Modeschmuck, Edelsteine und Mineralien hätten zum Sortiment gehört, ebenso wie Honig, Kaffee und Bio-Lebensmittel.

Schon im Frühjahr musste sie Werke einlagern

„Auch wenn ich diese Ausstellungen schon seit mehr als zehn Jahren organisiere, ist die Arbeit für mich keineswegs Routine, sondern immer ein besonderes Erlebnis, das ich mit Freude und vollem Einsatz vorbereite“, sagt Christiane Seldner. Bereits im Mai beginne sie jedes Jahr damit, die einzelnen Aussteller anzuschreiben sowie Plakate und Flyer zu entwerfen. Bis Anfang September müssen Genehmigungen eingeholt und Versicherungen abgeschlossen sein. Außerdem lässt sie den bevorstehenden Markt in den Mitteilungsblättern der umliegenden Gemeinden ankündigen.

Denselben Aufwand betreibt Seldner auch für die Organisation ihres jährlichen Oster- und Künstlermarkts. Die elfte Auflage war am 22. März 2020 im Schützenheim Oberschönegg geplant. 31 Aussteller hätten ihre Werke präsentiert, sagt sie. Aber kurz vor dem Termin musste sie den Markt wegen der Corona-Pandemie absagen. Die für diese Ausstellung hergestellten, frühlingshaften Keramikarbeiten – bunte Blumenglocken, niedliche Häschen, Hennen und vieles mehr – lagerte die Dietershoferin ein.

Kontakt zu anderen Künstlern und Besuchern fehlt

Jedes einzelne Stück stamme aus eigener Herstellung, sagt sie: „Meine Keramiken werden erst gegossen, entgratet und gebrannt. Und nach dem Glasieren brenne ich sie noch mal.“ Seit vielen Jahren widmet sich die früher in der Gastronomie tätige Hobbykünstlerin ihrer Leidenschaft, dem Herstellen von Keramikdekoration. Drei Jahre lang belieferte sie Memminger Blumengeschäfte. Die Werke fertigt Seldner in ihrem eigenen Atelier in Dietershofen an. „Meine Formen sind geschützt und werden wie die Farben und Glasuren in den USA hergestellt.“

Gleichwohl mit der Organisation der Märkte in der Vorweihnachtszeit schon genug Arbeit anfällt, hat sich Seldner bisher noch jedes Jahr Zeit genommen, um Kuchen, Torten und mehr als 20 Sorten Plätzchen zu backen und zu verzieren. Diese hat sie auch beim Illertisser Weihnachtsmarkt angeboten. „Viele Besucher sind regelmäßig an meinen Stand gekommen und einige haben das Gebäck vorab bestellt“, berichtet die Dietershoferin.

Was ihr heuer vor allem fehle, ist der Kontakt zu den anderen Künstlern und den Besuchern. Zu Hause ist sie aber bereits mit dem Plätzchenbacken und dem Stricken von Söckchen für Babys und Kleinkinder beschäftigt. Wer diese oder Keramikfiguren für sich selbst oder den Gabentisch kaufen möchte, kann sie bestellen unter Telefon 08333/4640 oder nach Anmeldung direkt in Seldners Atelier aussuchen.

