Ein Jahrhundert-Mann: Valentin Mayer feiert Geburtstag

Plus Der Illertisser Ehrenbürger Valentin Mayer wird 100 Jahre alt. Er ist ein Schlitzohr, ein streitbarer Geist, glühender Lokalpatriot und ein weit gereister Mann.

Wenn man zu ihm sagt: „Valle, du bist ein zäher Hund“, dann sagt der Angesprochene kurz und trocken: „Ja!“ Denn der Ausdruck „zäher Hund“ ist natürlich keineswegs abwertend gemeint, darin steckt immer auch Bewunderung. Und Valentin Mayer ist tatsächlich jemand, der eine Menge überstanden hat und nun am morgigen Karfreitag 100 Jahre alt wird. Er hat den kompletten Zweiten Weltkrieg an der Ostfront überstanden, hat ungezählte politische Kämpfe, denen er natürlich nicht aus dem Weg gegangen ist, hinter sich gebracht. Er war immer streitbar, vor allem, wenn es um seinen Heimatort Jedesheim ging – und er hat viele Gegner schlicht überlebt. Mit einem verschmitzten Lächeln sagt er: „Ich habe allen einen schönen Nachruf gehalten.“

Fast wäre er als vermeintlicher Deserteur aufgeknüpft worden

Die sicherlich prägendste Zeit erlebte der Bauernbub aus dem Illertal in den Kämpfen des Zweiten Weltkriegs, die ihn tief nach Russland hinein führten. Sie haben ihm diverse Verwundungen und etliche Orden eingebracht. Gerade die Auszeichnungen retteten ihm einst das Leben, als er als vermeintlicher Deserteur aufgeknüpft werden sollte. „Ich hatte den Strick schon um den Hals“, erzählt er, doch dann bewahrte ein Offizier den jungen Soldaten mit Hinweis auf seine Auszeichnungen vor dem Tod.

Valentin Mayer hat diese Geschichte schon oft berichtet, aber es ging ihm dabei erkennbar nicht um Heldentum, denn er kam als erklärter Kriegsgegner nach Hause zurück: „Ich hass’ den Krieg, ich hass’ den Barras, das ist das Grundübel“, sagt er nicht nur, sondern hat den Worten stets Taten folgen lassen. Er hielt beim Volkstrauertag nicht nur Reden gegen den Krieg, er bemühte sich auch um Aussöhnung mit den einstigen Feinden, besuchte Russland mehr als 20 Mal. Er ist überzeugt davon, dass nicht die Soldaten die Verbrecher seien, sondern diejenigen, die sie in den Krieg schicken.

Im zivilen Leben ist er Geflügelzüchter

Im zivilen Leben hat sich Valentin Mayer nicht nur einfach darum gekümmert, sich seinen Lebensunterhalt als Geflügelzüchter zu verdienen, er hat darüber hinaus unglaublich viele Ehrenämter bekleidet und entsprechend viele Ehrungen angehäuft. Für all seine Verdienste wurde er denn auch zum Illertisser Ehrenbürger ernannt.

Das ist insofern eine hübsche Pointe der Geschichte, denn Valentin Mayer hat lange damit gehadert, dass sein Heimatdorf Jedesheim 1978 in die benachbarte Stadt eingemeindet wurde. Damit war er auch seinen Posten als Bürgermeister los, den er zwölf Jahre lang innehatte. Mittlerweile hat Mayer seinen Frieden damit gemacht. Heute sagt er: „ Illertissen ist meine Heimatstadt, und es ist eine schöne Heimatstadt.“ Hier könne man gut leben.

Er prägte die Entwicklung der Stadt mit

Immerhin hat er an der Entwicklung der Stadt natürlich einen gewissen Anteil, denn lange saß er für die Freien Wähler im Stadtrat. Dabei war er einst Mitglied der CSU, der er schon bald nach deren Gründung beigetreten war. Doch dann sorgte Bundeskanzler Konrad Adenauer 1955 für die Wiederbewaffnung der jungen Bundesrepublik Deutschland – und Valentin Mayer kehrte den Christsozialen den Rücken. Er findet, damals gehörte Mut zu solch einem Schritt, denn es sei ja alles von der CSU durchdrungen gewesen. Und dann sagt er wieder einen dieser Sätze, die er mit einem verschmitzten Lächeln abschließt: „Ich habe die Russen überstanden und die CSU.“

So streitbar und schlitzohrig er auch war, Valentin Mayer hat in seinem Leben auch so manches Mal zurückstecken müssen, etwa beim Kampf um die richtige Autobahntrasse. Wäre es nach ihm gegangen, würde sie heute nicht so nah an Jedesheim vorbeilaufen, sondern deutlich weiter östlich im Rothtal liegen. Doch gegen die Verkehrsplaner hatte er keine Chance.

Heimatgeschichte und Reisen sind seine zwei Leidenschaften

Neben Arbeit und Politik pflegte Valentin Mayer zwei Leidenschaften sehr intensiv, die Heimatgeschichte und das Reisen. Er nimmt für sich in Anspruch, bereits die halbe Welt gesehen zu haben, obwohl er keiner Fremdsprache mächtig ist. Wer ihn kennt, weiß, dass er sich mit Händen und Füßen prima durchgeschlagen hat. Zuletzt bestieg er gerne Kreuzfahrtschiffe, auch noch im hohen Alter von 99 Jahren. Viele Reisen unternahm er mit seiner Frau, mit der er 74 Jahre zusammen war. Sie starb 2005. „Diese gemeinsamen Jahre waren ein Glücksfall“, sagt er. In späteren Jahren reiste er mit seiner Lebensgefährtin, die mit 83 Jahren ein Stückchen jünger ist als er. Für die Reiserei blieb viel Geld auf der Strecke: „Dafür hätte ich mir ein Haus kaufen können.“

Als Heimatforscher hat sich Valentin Mayer ebenfalls einen Namen gemacht. Immer wieder befasste er sich dabei mit Jedesheim. Sechs Bücher hat er veröffentlicht, das jüngste ist gerade erschienen. Während das „Reise-Gen“ nach Schätzung von Valentin Mayer wohl von seinem Ur-Urgroßvater stammt, der einst Getreide nach Italien lieferte, so führt er das historische Interesse auf seinen Vater zurück. Der wäre wohl auch gerne viel gereist, doch dafür fehlte das Geld. Ob er jetzt, mit 100, noch einmal aufbricht, weiß Valentin Mayer noch nicht. Zuzutrauen wär es ihm, denn er ist wirklich ein „zäher Hund“.

Sie interessieren sich für wichtige Persönlichkeiten im Landkreis? Lesen Sie auch:

Spatzen trauern um eine Legende

Der „Stadtgärtner“ gibt sein Amt ab

Dr. Stefan Thamasett ist jetzt Versorgungsarzt für den Landkreis