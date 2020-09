05.09.2020

Ein Leben im Dienst der Musik

Josef Habres wurde für sein kulturelles Engagement mit der Babenhauser Bürgermedaille geehrt. Er starb im Alter von 92 Jahren

Von Fritz Settele

Mehr als 70 Jahre war Josef Habres Mitglied im Kirchenchor. Er trat dabei als Chorsänger und auch als Basssolist auf. Daneben engagierte er sich in der Babenhauser Liedertafel und organisierte ein halbes Jahrhundert lang die Männerwallfahrt nach Matzenhofen. Jetzt verstarb der gebürtige Babenhauser im Alter von 92 Jahren im Kreis seiner Familie.

Im Nachruf des Kirchenchors steht über Habres’ Stimme, dass sie „durchaus professionellen Ansprüchen“ entsprach. Das „Naturtalent“, so die Verfasser, wurde in der Babenhauser Singschule unter Chorregent Urban Wucher ausgebildet und in den Kirchenchor integriert. Dabei gestaltete er unzählige kirchenmusikalische Aufführungen, darunter auch die unvergesslichen Soli in Haydns Paukenmesse, mit. Zu seinem Repertoire gehörten viele bedeutende Werke wie die Messen von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Gounod, Gabriel Fauré und dem einheimischen Komponisten Franz Xaver Heel.

Bis zum Beginn der Coronakrise sang Habres noch immer im Kirchenchor mit und gestaltete auch seit Jahrzehnten alle Beerdigungsgottesdienste mit. Dazu musste er, als er noch berufstätig war, oft seine Arbeit in seiner Metzgerei – die praktischerweise gegenüber der Kirche St. Andreas lag – unterbrechen, um im Requiem zu singen. Der „leidenschaftliche Sänger“, so seine Chorkollegen, war zudem bei so gut wie jeder Probe anwesend. In früheren Zeiten trat er zudem häufig bei kirchlichen Hochzeitsfeiern, aber auch bei zahlreichen Konzerten der geistlichen und weltlichen Musik als Solist auf.

Habres war auch ein wichtiges Mitglied der Liedertafel Babenhausen. In vielen Schlosskonzerten der Liedertafel war er als Solist im Ahnensaal des Fuggerschlosses zu hören. Auch an 16 Rundfunkaufnahmen der Liedertafel wirkte er mit.

Im Jahr 1998 erhielt er die damals noch sehr selten vergebene Bürgermedaille für sein kulturelles Engagement, sagt Altbürgermeister Theo Lehner. Lehner selbst übernahm vor rund drei Jahren das Amt von Josef Habres bei der Männerwallfahrt nach Matzenhofen. Der Verstorbene hatte ein halbes Jahrhundert neben der Organisation der Babenhauser Traditionswallfahrt auch das Amt des Vorbeters und Chronisten inne.

Damit ging die Ära der Familie Habres bei dieser alljährlich am ersten Dienstag im September stattfindenden Männerwallfahrt zu Ende. Diese hatte unter anderem der Großvater des Verstorbenen initiiert. Von seinem Vater hatte dann Josef Habres das Wallfahrtsbuch übernommen und mehr als 50 Jahre akkurat nicht nur eine Liste der jeweiligen Wallfahrtsteilnehmer aufgeführt, sondern auch die Namen der Organisten und einen detaillierten Wetterbericht.

Um den Verstorbenen trauern sowohl der Kirchenchor und die Liedertafel, als auch die Marktgemeinde und die gesamte katholische Pfarrei St. Andreas.

